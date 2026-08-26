Clamoroso in Prima Categoria!! Il Garessio si ritira dal campionato: “Iniziare un campionato così sarebbe stato un disastro”

Neanche il tempo di iniziare la stagione che arriva già il primo scossone. In Prima Categoria Girone F cambia tutto. Nelle ultime ore, il Garessio ha comunicato alla federazione il forfait dal campionato e dalla Coppa Piemonte.

Il club dell’Alta Val Tanaro aveva iniziato la preparazione in data 10 agosto e tutto sembrava filare liscio.

“I primi di luglio avevamo la rosa dello scorso anno tranne due ragazzi che avevano smesso di giocare” – spiega patron Gianluca Costa – “Abbiamo fatto la regolare iscrizione alla Prima Categoria monitorando il mercato per andare ad inserire alcuni giocatori. Successivamente, intorno al 10 di luglio, abbiamo avuto un ‘fuggi fuggi generale’ e abbiamo perso nel giro di 7-10 giorni 9 giocatori. Abbiamo cercato di reintegrare subito le perdite accordandoci con 5-6 giocatori e sembrava tutto apposto, cercando di continuare a crescere per avere una rosa più ampia.”

Sembrava tutto in ripresa quando dopo qualche giorno la situazione a Garessio peggiora: “Dopo 10 giorni di preparazione sono andati via altri 3-4 giocatori e li abbiamo dovuto arrenderci. Ci siamo arresi perché con una rosa di 15 giocatori tra cui 4 classe 2009, che sono stati inseriti per crescere non c’erano più i presupposti per fare una Prima Categoria. Iniziare così un campionato sarebbe stato un disastro e dopo un mese ci saremmo dovuti ritirare ugualmente, si trattava di mandare al ‘macello’ dei ragazzini. Speriamo di riuscire ad iscriverci ad una terza categoria”.

Dopo questo scossone il Girone F di Prima Categoria rimarrà, presumibilmente, a 15 squadre con a turno una squadra (che avrebbe dovuto affrontare il Garessio) che riposa.

Cambia tutto anche in Coppa Piemonte di Prima Categoria, con il club cuneese inserito nel girone 17 insieme al Carrù Magliano Alpi, Murazzo e San Benigno.