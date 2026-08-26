Alba dei Campioni, concluse le prime gare! Successo per il Napoli, pareggi nelle altre sfide (FOTOGALLERY)

È partita questa mattina l’edizione piemontese di Alba dei Campioni, il torneo giovanile organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, nato nel 2022 e pensato non solo come competizione sportiva, ma come occasione per trasmettere valori di squadra, rispetto e lealtà, sostenendo al tempo stesso la ricerca scientifica. Un progetto che unisce calcio e impegno sociale, diventato ormai un appuntamento riconosciuto nel panorama giovanile nazionale.

Alle 10, in tre impianti della città di Cuneo, si sono giocate in contemporanea le prime partite della fase a gironi: Catanzaro‑Cremonese allo stadio Fratelli Paschiero, Milan‑Lazio a Madonna dell’Olmo e Atalanta‑Napoli a Madonna delle Grazie. Tre incontri che hanno inaugurato il torneo con intensità, qualità tecnica e grande partecipazione sugli spalti, confermando la vocazione della manifestazione a valorizzare il talento dei giovani e la dimensione educativa dello sport.

A Madonna dell’Olmo, Milan e Lazio non sono riuscite a superarsi e la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0.

A Madonna delle Grazie è il Napoli ad imporsi per 2-1 in una tirata sfida con l’Atalanta: la gara inaugurale del Girone C ha visto la squadra allenata da Corrado Pianese avere la meglio sui bergamaschi di Luca Belingheri, sfoderando una prestazione estremamente convincente sotto diversi punti di vista: solidità difensiva, dinamismo a centrocampo, l’inventiva sulle ali e poi un ritrovatissimo Giuseppe Imperiale lì davanti, che ha fatto la differenza con una doppietta, trascinando i suoi alla conquista dei primi tre punti nella competizione. Per la Dea la zuccata di Carone del momentaneo 1-1 non è bastata, pur mostrando a tratti grandi idee di gioco e una condizione atletica già a a buon livello.

Al Paschiero, infine, “segno X” anche tra Catanzaro e Cremonese, con la sfida finita 1-1.

Il programma della giornata proseguirà nel pomeriggio, alle 17.30, con altre tre sfide di alto livello: Cremonese‑Juventus, Lazio‑Torino e Napoli‑Inter, che completeranno la prima parte del percorso verso la definizione dei gironi.

La fase eliminatoria inizierà domani, giovedì 27 agosto, con le ultime gare dei gruppi alle 10 e le tre sfide a eliminazione diretta alle 17.30, distribuite tra Madonna delle Grazie, Fratelli Paschiero e Madonna dell’Olmo. Venerdì 28 agosto sarà la volta delle semifinali allo stadio Augusto Manzo, mentre la finale, che assegnerà il titolo dell’edizione 2026, si giocherà sabato 29 agosto alle 17.30, sempre all’Augusto Manzo.