Alba dei Campioni 2026: debutto ok per la Juventus, pari nelle altre due sfide del pomeriggio (FOTOGALLERY)

Il primo pomeriggio di Alba dei Campioni 2026 ha visto l’atteso debutto della Juventus che, nel Girone A, ha affrontato la Cremonese sul campo di Madonna dell’Olmo. I bianconeri di mister Alessandro Gridel hanno piegato i grigiorossi con il risultato di 1-2: pronti-via e sblocca il punteggio Freyria Fava sugli sviluppi di calcio d’angolo; al 6′ della ripresa, raddoppio juventino con una bella conclusione dal limite di Duka, infilatosi nell’angolino alla sinistra di Bianchi. In pieno recupero, la rete di Marazzi che non evita la sconfitta alla Cremonese. MVP dell’incontro: Laganà (J).

Nel Girone B la Lazio, dopo il pari a reti bianche del mattino con il Milan, pareggia anche con il Torino: granata che, a Madonna delle Grazie, passano per primi grazie ad un gran gol di Martellini nella prima frazione; nel secondo tempo, i biancocelesti impattano sull’1-1 con una splendida punizione di Morresi da 25 metri. MVP: Morresi (L).

Nel Girone C altro pareggio: il Napoli fa 0-0 con l’Inter al “Paschiero” e si garantisce, dopo il successo mattutino con l’Atalanta, il passaggio del turno. MVP: Pietraru (I).

Domani si torna in campo dalle 10 sui tre campi di Cuneo. Ecco il programma:

Girone A: Juventus-Catanzaro (Madonna delle Grazie); Girone B: Torino-Milan (Stadio “Paschiero”); Inter-Atalanta (Madonna dell’Olmo).