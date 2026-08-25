La dottoressa Elisa Gay cessa l’attività su Sanfront e Rifreddo

Il 31 agosto 2026 cessa l’incarico provvisorio di Medico di Medicina Generale la Dott.ssa Elisa Gay che ha svolto l’attività presso Comuni di Sanfront e Rifreddo dopo la cessazione della Dott.ssa Dossetti Franca.

Al fine di garantire la copertura assistenziale è stato possibile individuare il Dott. Vagliengo Alessandro quale Medico di Assistenza Primaria provvisoriamente incaricato.

Dal 1° settembre gli assistiti in carico alla Dottoressa Gay saranno assegnati quindi il Dott. Alessandro Vagliengo che svolgerà la sua attività su appuntamento (3793226847 – [email protected]) nelle sedi ed orari sotto indicati:

Sanfront corso Marconi n 28 martedì 10-13 mercoledì 9-12 venerdì 9-12

Rifreddo via vittorio Emanuele II n1 lunedì 15,30-18,30 – giovedì 14-17.

Al primo accesso gli assistiti sono invitati a presentarsi con la documentazione sanitaria.

Si precisa che, a decorrere da tale data gli assistiti in precedenza in carico alla Dott.ssa Gay Elisa verranno assegnati temporaneamente d’ufficio al Dott. Vagliengo Alessandro, senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali, onde garantire la continuità assistenziale, fatta salva la libertà di scelta di altro medico con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso.

Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli stessi orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri”

La scelta del Medico di Medicina Generale può essere effettuata anche on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS.