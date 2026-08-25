Arriva a Cherasco il Golf&Wine Championship

Arriva in Granda la tappa del Golf&Wine Championship 2026, il circuito nazionale che si

svolgerà in oltre venti gare nelle principali regioni vinicole italiane. Domenica 6 settembre il Golf Club Cherasco ospiterà il campionato di golf itinerante dedicato alle aziende vinicole del Bel Paese, ove ogni cantina verrà rappresentata da quattro giocatori.

Il Golf&Wine Championship nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza enogastronomica italiana attraverso lo sport, creando un connubio unico tra il mondo del golf e quello delle tradizioni vinicole. La mission del circuito è quella di mettere in relazione territori, imprese, professionisti e appassionati, trasformando ogni gara in un’esperienza di scoperta culturale, oltre che sportiva. Il tour di gare, presentato al Campidoglio il 30 gennaio e che vedrà la cerimonia di chiusura ad ottobre al Palazzo del CONI di Roma, coinvolgerà tutti i mesi primaverili ed estivi, da marzo a settembre, toccando, per i momenti più istituzionali, sedi decisamente prestigiose, grazie alla collaborazione con due realtà storiche come “Grandi Eventi Italiani, Sport e Tradizione” e “Sport e Salute”.

Il circuito nazionale vedrà il coinvolgimento di oltre 1000 aziende agricole di prestigio, oltre 2500 giocatori e più di 20 circoli di golf, con un bacino di 6000 soci. Ogni gara infatti vedrà la partecipazione attiva ed esclusiva, a numero chiuso, di un massimo di 25 aziende agricole per la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, affiancate da un numero variabile dagli 80 ai 100 giocatori, tra imprenditori e professionisti appassionati.

Al termine di ogni competizione, spazio alla cosiddetta “diciannovesima buca”, il momento conviviale post-partita, in cui giocatori e ospiti potranno degustare i vini delle cantine partecipanti, accompagnati da un buffet di specialità gastronomiche locali. Guido Bernardini, creatore del Golf&Wine Championship racconta come l’idea sia nata dalla considerazione che il rapporto tra golf e vino rappresenti un connubio sempre più stretto, basato sulla condivisione di valori come la pazienza, la passione per il territorio, la qualità del tempo libero e il turismo di alto livello. Questa sinergia unisce il piacere dello sport all’aria aperta alla cultura enogastronomica, creando esperienze spesso di lusso, definite come “wine & golf”.

“Il nostro tour” – dice – si posiziona come un’esperienza di qualità e di condivisione. È risaputo che su un campo da golf l’aspetto ludico è da sempre accompagnato da un interessante momento di conoscenza e di pubbliche relazioni, con occasioni di confronto e potenziale business con gli altri partecipanti alla gara. Così come il binomio golf-vino è ormai assodato, grazie alle esperienze dirette di golfisti celebri del passato – come Greg Norman, Ernie Els, Cristie Kerr e Costantino Rocca – che hanno investito nel settore vinicolo”.

Aggiunge Luca Maria Vicentini, co-fondatore del Golf&Wine Championship: “In questo tour uniamo due eccellenze. Da una parte il golf che è uno tra gli sport più democratici, godibile anche da chi non è un grande esperto. Dall’altro l’enogastronomia italiana, con la simpatica coincidenza che proprio a dicembre 2025, mentre questo grande ha preso forma, la cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO.”

La tappa di Cuneo con Barolo & Barbaresco Wines Golf Championship – domenica 6 settembre. Nel dettaglio, per la data cuneese, le iscrizioni sono aperte presso la meravigliosa location del Golf Club Cherasco, raggiungibile al numero di telefono 0172/489772 (riferimento: Direttore Antonio Dovetta – [email protected]).

Il Golf Club Cherasco sorge nel sud del Piemonte, ai piedi dell’antica città di Cherasco, dove il fiume Tanaro incontra lo Stura. Giocando sul suo percorso di 18 buche è facile lasciarsi attrarre dallo stupendo scenario che lo circonda, dalle dolci colline delle Langhe – famose per i grandi vini e per il tartufo – o più lontano dalla catena delle Alpi, con l’imponente cima del Monviso.

Il campo è un Parkland posto su due livelli altimetrici, realizzato alla confluenza appunto dei fiumi Tanaro e Stura, che difendono un habitat naturale incontaminato. Il terreno, di origine alluvionale, consente rapidi drenaggi che permettono di praticare un gioco regolare anche in caso di pioggia. La ricca vegetazione comprende oltre millecinquecento alberi ad alto fusto, soprattutto querce e pini, che delimitano tutti i fairway e circondano i green. Mentre il percorso è frequentato da una fauna numerosa, tra cui caprioli, aironi, anatre e cormorani; mentre le poiane controllano i movimenti sul campo volteggiando a bassa quota.

Laghi e corsi d’acqua entrano in gioco in ben nove buche, rendendo varia e stimolante la sfida con il campo per i giocatori di ogni livello. I laghi poi sono popolati da grosse carpe erbivore e testuggini, che contribuiscono alla pulizia dei fondali. Il giorno prima dell’evento, ossia sabato 5 settembre, sul sito della location www.golfcherasco.it verranno riportati i nominativi di tutti i partecipanti con i relativi orari di partenza.

Ad ogni gruppo, composto da quattro persone – due coppie – verrà abbinato il vino di una delle cantine partner della tappa biellese. Il giorno dell’evento, le gare avranno inizio la mattina, con scaglioni di partenza ogni quindici minuti. Al termine delle proprie diciotto buche ogni gruppo potrà rilassarsi nell’area hospitality di Golf&Wine Championship, ricevendo in omaggio simpatici gadgets e una bottiglia per persona della cantina abbinata.

Al termine di tutte le gare, nel tardo pomeriggio, avranno luogo le premiazioni di:

– prima coppia lorda, ossia la coppia che ha eseguito il percorso di diciotto buche con il minor numero di colpi

– prima coppia netta, ossia la coppia che ha eseguito il percorso di diciotto buche con il minor numero di colpi considerato l’handicap

– prima coppia mista, composta da un uomo e una donna

In palio come premio degli oggetti di design inerenti al mondo del golf. Insieme ai golfisti verranno premiate anche le tre cantine a loro abbinati, che si aggiudicheranno un

oggetto personalizzato. A Cuneo si tenterà anche lo speciale “Hole in One” in un par 3, ossia la buca in uno, il colpo con cui un giocatore riesce a mandare la pallina in buca partendo direttamente dal tee, il punto di partenza, con un solo tiro. Chi dovesse riuscire nell’impresa si aggiudicherà un prestigioso orologio Norqain. Contestualmente alle premiazioni, i partecipanti potranno accedere alla degustazione enogastronomica, con l’assaggio di tutti i vini delle cantine partners della giornata.

I vini verranno abbinati per l’occasione con un buffet di prelibatezze tipiche della zona, a chilometro zero, in collaborazione con il ristorante interno al Golf Club. “Con questa gara, come in tutto il tour, si andranno a promuovere le eccellenze enologiche italiane nel panorama golfistico. Non sarà quindi una semplice gara, ma un vero e proprio evento” commenta Guido Bernardini, creatore del Golf&Wine Championship.

c.s.