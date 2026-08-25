A Fossano il primo Raduno interregionale A.N.F.I: tre giorni nel segno della memoria, della legalità e del senso del dovere

Lunedì 24 agosto, nella Sala Rossa del Comune di Fossano, è stato presentato il primo Raduno interregionale A.N.F.I (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), in programma a Fossano dal 4 al 6 settembre. L’iniziativa coinvolgerà le delegazioni A.N.F.I di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna e porterà in città centinaia di iscritti, familiari e simpatizzanti.

Sarà un appuntamento di grande rilievo istituzionale e associativo, pensato non soltanto come momento di incontro tra le sezioni, ma anche come occasione di apertura alla cittadinanza e di valorizzazione del rapporto tra la Guardia di Finanza, il territorio e le istituzioni.

«Fossano ci ha visti presenti per la consegna delle chiavi della città e per la consegna della sede sociale. Ci sembrava giusto organizzare in questa città un raduno così prestigioso e renderla teatro del concerto della Banda della Guardia di Finanza, che qui celebra i 100 anni di storia», ha sottolineato Cosimo Ertico, presidente A.N.F.I.

Un legame con la città ribadito anche dal sindaco di Fossano, che ha evidenziato come il raduno rappresenti «un’occasione di incontro tra territori, istituzioni e cittadini», oltre che un momento per trasmettere alle nuove generazioni i valori della legalità, della serietà, del rispetto e del senso civico. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il valore della memoria e dell’esperienza di chi ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio del Paese.

«Incontrarsi con persone provenienti da varie parti d’Italia e confrontarsi nei diversi settori di attività è importante per tutti, ma soprattutto per i giovani», ha ricordato il senatore Giorgio Maria Bergesio, rimarcando l’importanza di far comprendere alle nuove generazioni il valore del lavoro svolto dalla Guardia di Finanza e dalle altre realtà impegnate quotidianamente nella prevenzione, nella protezione e nella vigilanza.

Il colonnello Andrea Alba, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, ha evidenziato il carattere innovativo della manifestazione, prima esperienza di questo tipo in Piemonte, e la particolare rilevanza della partecipazione della Banda del Corpo, chiamata a celebrare a Fossano il proprio centenario. Nel corso della manifestazione saranno inoltre protagoniste le unità cinofile della Guardia di Finanza e le realtà di volontariato e protezione civile collegate all’A.N.F.I.

«Settembre sarà per la città un mese straordinario di ripartenza e di eventi. Come A.N.F.I siamo fieri di inaugurare questo ricco calendario con una manifestazione che non è solo una celebrazione interna, ma un momento di profonda apertura verso la cittadinanza», ha dichiarato Giovanni De Bellis, presidente della sezione A.N.F.I. Alba-Bra-Fossano «Il nostro obiettivo è rinsaldare quel legame indissolubile che unisce le Fiamme Gialle di ieri e di oggi ai cittadini, alle istituzioni e al tessuto produttivo della provincia di Cuneo».

De Bellis ha inoltre ricordato la presenza, a Fossano, di importanti autorità istituzionali e militari, tra cui il generale di corpo d’armata Virgilio Pomponi, comandante interregionale dell’Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza, il generale di corpo d’armata Pietro Ciani, presidente nazionale A.N.F.I, e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

A sottolineare il significato umano e associativo dell’appuntamento è stato anche Mario Di Vico, referente territoriale A.N.F.I, che ha ricordato come, anche dopo il congedo, «quella fiamma» continui ad ardere: «La Guardia di Finanza e quelle Fiamme Gialle, anche se siamo pensionati, continuano ad ardere. Quella fiamma è sempre accesa. Ecco perché siamo qui a fare questa grande festa, questo grande raduno».

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Giancarlo Fruttero, ha infine richiamato il valore della collaborazione tra amministrazione, Guardia di Finanza, associazioni e realtà economiche del territorio, sottolineando il rapporto consolidato nel tempo e l’importanza di continuare a lavorare insieme per la crescita della città.

Il programma

Venerdì 4 settembre

La giornata inaugurale darà ufficialmente il via al primo Raduno interregionale A.N.F.I di Fossano, con l’accoglienza delle delegazioni provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Sabato 5 settembre

Ore 8.00: alzabandiera presso il monumento ai Granatieri, alla presenza delle delegazioni della Guardia di Finanza, A.N.F.I, Bersaglieri, Alpini e Granatieri, con deposizione di una corona d’alloro.

Ore 8.30: cerimonia dell’alzabandiera presso il monumento ai Caduti, con la partecipazione delle delegazioni e deposizione della corona d’alloro.

Dalle ore 9.00 alle 12.00: due mongolfiere statiche saranno disponibili in piazza Panero.

Dalle ore 9.00 alle 17.00: presenza di gazebo e stand nelle vie del centro cittadino.

Ore 9.00: esibizione per le vie di Fossano della Fanfara dei Bersaglieri di Nichelino.

Ore 10.00: in piazza Castello, esibizione dei gruppi cinofili della Guardia di Finanza e delle realtà di volontariato collegate all’A.N.F.I.

Ore 11.30: Santa Messa presso la Basilica di Santa Maria e San Giovenale.

Ore 18.00: esibizione acrobatica sulle torri del Castello degli Acaja, a cura di Evoluzionaria.

Ore 18.30: concerto della Banda della Guardia di Finanza, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della fondazione della Banda.

Domenica 6 settembre

Ore 8.30: ammassamento delle sezioni in piazza Vittorio Veneto.

Ore 9.30: arrivo delle massime autorità istituzionali, religiose, civili e militari.

Ore 10.00: sfilata con partenza da piazza Vittorio Veneto, lungo via Roma e via Cavour, con arrivo in piazza Castello.

Ore 10.30: inquadramento della Banda del Corpo, del plotone militare e delle divise storiche della Guardia di Finanza, con i gonfaloni delle città e delle sezioni A.N.F.I; a seguire, alzabandiera.

Ore 11.30: saluti e ringraziamenti del sindaco della Città di Fossano, del presidente della Provincia di Cuneo, del presidente della Regione Piemonte, del comandante interregionale della Guardia di Finanza e del presidente nazionale A.N.F.I.

Ore 12.30: chiusura della cerimonia.

Per l’occasione, Poste Italiane realizzerà inoltre un annullo filatelico speciale, ulteriore elemento destinato a conservare la memoria di un appuntamento storico per l’associazione e per la città.

Il primo Raduno interregionale A.N.F.I sarà dunque una grande occasione di incontro, memoria e partecipazione: tre giornate per ricordare chi ha servito lo Stato, valorizzare il ruolo delle Fiamme Gialle di ieri e di oggi e rafforzare il rapporto con le nuove generazioni, nel segno dei valori della legalità, della solidarietà, del senso del dovere e del servizio alla comunità.

I ringraziamenti

L’A.N.F.I e gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Fossano, alla Guardia di Finanza, alle istituzioni e a tutte le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor che hanno sostenuto il primo Raduno interregionale A.N.F.I:

Poste Italiane

Banca CRF

Fondazione CRF

Fondazione CRC

Olivetti Srl

Il loro contributo rappresenta un sostegno concreto alla realizzazione di una manifestazione che ambisce a diventare un appuntamento di riferimento per l’A.N.F.I e per il territorio, mettendo al centro la memoria, la partecipazione e il rapporto tra cittadini e istituzioni.