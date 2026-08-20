Partito il conto alla rovescia in Granda per “Alba dei Campioni Piemonte 2026”

Entra nel vivo il conto alla rovescia verso la 5ª edizione di “Alba dei Campioni Piemonte”, il torneo di calcio che, da mercoledì 26 a sabato 29 agosto, porterà nelle città di Cuneo e Alba il meglio del calcio giovanile italiano: AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC, SS Lazio, SSC Napoli, Torino FC, U.S. Cremonese e U.S. Catanzaro 1929 scenderanno in campo con le rispettive formazioni Under 16 per ascrivere il proprio nome sull’albo d’oro della competizione firmata Fondazione Vialli e Mauro con il patrocinio della Regione Piemonte, il supporto e il patrocinio dei Comuni di Cuneo e Alba e il contributo della Fondazione CRC.

L’evento, organizzato in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e con il supporto di Albese 1917 SSDARL. e dell’A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese, permetterà alla Fondazione Vialli e Mauro di dare continuità ai propri obiettivi a sostegno della ricerca sulla Sla e della cura e prevenzione sul cancro e favorirà la promozione e lo sviluppo di attività per la diffusione dello sport, e in particolare del calcio, come fenomeno storico culturale, terzo pilastro su cui poggia la realtà fondata nel 2003 da Gianluca Vialli e Massimo Mauro.

Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro: «Siamo pronti a immergerci in questa quattro giorni fatta di grande spettacolo sul campo e divertimento, ma anche di condivisione e di riflessione su quanto lo sport a livello giovanile possa e debba essere strumento prezioso per la crescita di questi ragazzi. E siamo pronti a farlo soprattutto grazie all’impegno e all’entusiasmo con cui, ancora una volta, questo territorio ha deciso di essere al nostro fianco: la collaborazione di tanti volontari, l’appoggio dei Comuni di Cuneo e Alba con i loro assessorati allo Sport e il contributo decisivo della Fondazione CRC ci permettono, infatti, di garantire a questi grandi club un torneo di altissimo livello, sotto ogni punto di vista. Una cura di cui abbiamo costante riscontro da parte degli stessi club professionistici e il cui merito vogliamo condividere con ciascuno di questi enti, ciascuna di queste persone».

I SALUTI ISTITUZIONALI

Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC: «Lo sport ha un profondo valore educativo e formativo in particolare per le giovani generazioni, che Fondazione CRC ha scelto come uno dei target centrali per tutta la sua attività. Grazie all’impegno di Fondazione Vialli e Mauro, il torneo Alba dei Campioni è cresciuto negli anni ed è oggi un appuntamento conosciuto e apprezzato, che porta in provincia di Cuneo alcune tra le più importanti squadre giovanili italiane e offre occasioni di incontro e partecipazione per tutta la comunità».

Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, e Valter Fantino, assessore allo Sport di Cuneo: «Cuneo è lieta di accogliere anche quest’anno il torneo Alba dei Campioni, un appuntamento che porta nella nostra città il meglio del calcio giovanile italiano e che continua a crescere edizione dopo edizione. Quest’anno la nostra città sarà protagonista con tutte le gare delle qualificazioni, ospitando ben nove squadre, tre in più rispetto alla scorsa edizione: un riconoscimento importante per la qualità delle nostre strutture e per la capacità del territorio di fare rete nell’accoglienza di eventi sportivi di rilievo. Per alcuni giorni Cuneo sarà la casa di giovani atleti che rappresentano alcuni dei più prestigiosi club italiani, offrendo loro un contesto in cui confrontarsi nel segno della passione e del fair play. Un ringraziamento va a tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione, a partire dalla Fondazione Vialli e Mauro. Investire nello sport giovanile significa investire nel futuro delle nostre comunità ed è un impegno che, come Amministrazione, continuiamo a sostenere con convinzione».

Alberto Gatto, sindaco di Alba, e Davide Tibaldi, assessore allo Sport di Alba: «Alba è lieta di ospitare una nuova edizione di Alba dei Campioni, una manifestazione che rappresenta molto più di un torneo di calcio: è un progetto educativo che, attraverso lo sport, trasmette ai giovani valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione, l’impegno e il gioco di squadra. Gianluca Vialli e Massimo Mauro hanno dato vita a questa iniziativa che unisce la promozione dello sport alla solidarietà e alla ricerca. Per la nostra città è motivo di orgoglio accogliere società di prestigio e tanti giovani atleti, confermandosi un punto di riferimento per eventi che valorizzano il territorio e investono nelle nuove generazioni. Ringraziamo la Fondazione Vialli e Mauro, gli organizzatori, i volontari e tutti i partner che rendono possibile questa importante manifestazione. Siamo certi che anche quest’anno Alba dei Campioni saprà regalare emozioni e lasciare un messaggio positivo dentro e fuori dal campo».

IL REGOLAMENTO

Le 9 squadre sono suddivise in 3 gironi con partite di sola andata: al termine della fase a gironi, le prime due di ogni girone accedono alle qualifiche. Le tre vincenti delle gare di qualifica accedono alle semifinali insieme alla miglior perdente, individuata secondo i seguenti criteri: sconfitta ai rigori, maggior numero di reti segnate, minor numero di reti subite, miglior classifica disciplina, sorteggio.

Tutte le gare prevedono due tempi da 30’. Per tutte le gare è prevista la terna arbitrale FIGC/AIA.

CAMPI DI GIOCO

– Campo sportivo di Madonna dell’Olmo, via della Battaglia 103, Cuneo

– Stadio “Fratelli Paschiero”, corso Monviso 21, Cuneo

– Campo sportivo Madonna delle Grazie, via Cherasco, Cuneo

– Stadio “Augusto Manzo”, corso Piave, Alba

Questo l’esito del sorteggio dei gironi:

GIRONE A GIRONE B GIRONE C JUVENTUS FC TORINO FC FC INTERNAZIONALE U.S. CREMONESE AC MILAN ATALANTA BC U.S. CATANZARO 1929 SS LAZIO SSC NAPOLI

CALENDARIO FASE A GIRONI

Mercoledì 26/08/2026

Ore 10.00 – Stadio “Fratelli Paschiero”, corso Monviso 21, Cuneo: US CATANZARO-US CREMONESE

Ore 10.00 – Campo sportivo di Madonna dell’Olmo, via della Battaglia 103, Cuneo: AC MILAN-SS LAZIO

Ore 10.00 – Campo sportivo Madonna delle Grazie, via Cherasco, Cuneo: ATALANTA BC-SSC NAPOLI

Ore 17.30 – Campo sportivo di Madonna dell’Olmo, via della Battaglia 103, Cuneo: US CREMONESE-JUVENTUS FC

Ore 17.30 – Campo sportivo Madonna delle Grazie, via Cherasco, Cuneo: SS LAZIO-TORINO FC

Ore 17.30 – Stadio “Fratelli Paschiero”, corso Monviso 21, Cuneo: SSC NAPOLI-FC INTERNAZIONALE

Giovedì 27/08/2026

Ore 10.00 – Campo sportivo Madonna delle Grazie, via Cherasco, Cuneo: JUVENTUS FC-US CATANZARO

Ore 10.00 – Stadio “Fratelli Paschiero”, corso Monviso 21, Cuneo: TORINO FC-AC MILAN

Ore 10.00 – Campo sportivo di Madonna dell’Olmo, via della Battaglia 103, Cuneo: FC INTERNAZIONALE-ATALANTA BC

QUALIFICHE

Giovedì 27/08/2026

Ore 17.30 – Campo sportivo Madonna delle Grazie, via Cherasco, Cuneo: 1ª GIRONE A VS 2ª GIRONE B

Ore 17.30 – Stadio “Fratelli Paschiero”, corso Monviso 21, Cuneo: 1ª GIRONE B VS 2ª GIRONE C

Ore 17.30 – Campo sportivo di Madonna dell’Olmo, via della Battaglia 103, Cuneo: 1ª GIRONE C VS 2ª GIRONE A

SEFIMINALI E FINALE

Il sorteggio degli abbinamenti delle semifinali si svolgerà il 27 agosto alle ore 21.00 presso l’Open Baladin di Cuneo. Le semifinali, in programma venerdì 28 agosto alle ore 16.30 e alle ore 18.15, e la finale, prevista per sabato 29 agosto alle ore 17.30, si disputeranno allo Stadio “Augusto Manzo”, corso Piave, Alba.

ALBO D’ORO

2022 – AC Milan 2023 – Torino FC 2024 – SS Lazio

2025 – FC Internazionale

COME SEGUIRE IL TORNEO

L’accesso alle gare, libero per gli Under 14, prevede una donazione – cash o attraverso Satispay – dell’importo minimo di 5 euro che contribuirà agli obiettivi a favore della ricerca sulla Sla e della cura e prevenzione del cancro della Fondazione Vialli e Mauro.

Grazie alla collaborazione con La Giovane Italia, testata giornalistica specializzata nel racconto del calcio giovanile e partner della Fondazione Vialli e Mauro e del torneo Alba dei Campioni Piemonte, sarà inoltre possibile seguire tutte le partite in diretta su LGI Channel (lgichannel.net).

Una collaborazione che per questa edizione diventa ancora più stretta e significativa: La Giovane Italia sosterrà, infatti, gli obiettivi della Fondazione devolvendo le somme raccolte attraverso i due pack dedicati al torneo.

Le formule disponibili sono:

– Pack Supporter – 69,00 euro: accesso a tutte le partite del torneo, ciascuna disponibile in diretta e per le successive 72 ore, oltre a un credito gratuito da utilizzare successivamente su LGI Channel nel corso della prossima stagione;

– Pack Gold – 99,00 euro: accesso a tutte le partite del torneo, ciascuna disponibile in diretta e per le successive 72 ore, oltre a cinque crediti gratuiti da utilizzare successivamente su LGI Channel nel corso della prossima stagione.

Entrambi i pack saranno acquistabili direttamente su (lgichannel.net). Sarà, inoltre, possibile acquistare sulla stessa piattaforma la singola partita al costo di €5,99, con visione disponibile in diretta e per le successive 72 ore.

I PREMI SPECIALI

Al termine di ogni partita i telecronisti de La Giovane Italia eleggeranno l’Mvp: i premiati delle gare della fase a gironi e della fase di qualificazione riceveranno, dalla Fondazione Vialli e Mauro, una copia del libro di Gianluca Vialli “Le cose importanti” (edito da Mondadori e distribuito in abbinata con il quotidiano Tuttosport), un airtag a forma del logo della Fondazione e una felpa. Oltre a questi premi, i giocatori eletti Mvp delle semifinali e della finale riceveranno anche uno zaino offerto da Norqain Italia.

Sono previsti, inoltre, anche due premi “Fair Play”, uno dei valori principali sui quali la Fondazione Vialli e Mauro ha fondato l’organizzazione di questo torneo. Il primo verrà consegnato nella serata di giovedì 27 agosto e sarà assegnato all’autore del miglior gesto di fair play della fase a gironi e di qualificazione: il vincitore riceverà una copia del libro di Gianluca Vialli “Le cose importanti”, un airtag, una felpa e un paio di occhiali offerti da Altera Brand. Il secondo sarà assegnato durante la cerimonia finale di premiazione: il vincitore riceverà il libro di Gianluca Vialli “Le cose importanti”, un airtag, una felpa, un paio di occhiali offerti da Altera Brand e il libro di Anna Pettene “La vita viva”.

HANNO SUPPORTATO L’EVENTO

Enti e Aziende: ACA Associazione Commercianti Albesi, ASF Logistics & Transport, Altera Brand, BCC Banca Alpi Marittime, Cuneo Lube, Mercatò – Dimar Spa, Morando, Norqain, Poliambulatorio San Paolo

Media Partner: La Giovane Italia, Rivista Idea, Tuttosport

Dream Team: Albese 1917 S.S.D., Stella Maris Alba, Area Calcio Alba Roero, A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a R.L., ASD Boves Mdg, ASD San Benigno, Freedom Football Club, Inter Club Cuneo