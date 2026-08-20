FestivAlContrario 2026: a Garessio il concerto “Gipsy friends. Django e dintorni”

FestivAlContrario torna al Castello Reale di Casotto sabato 22 agosto. Alle 16 è in programma il concerto “Gipsy friends. Django e dintorni” con Michele Menardi Noguera al flauto, Federico Briasco alla chitarra e Giulio Granero alla chitarra. Il gruppo musicale Gipsy Friends accomuna tre musicisti attivi nella provincia di Savona che, nonostante la formazione classica, si sono uniti con l’intento di proporre un programma alternativo, ricco di ritmo ed improvvisazioni. I brani eseguiti sono tratti dal repertorio Jazz, Blues, Swing, Bossa Nova per arrivare fino al New Flamenco e al Latin Rock.

Il concerto si svolge in collaborazione con il Comune di Garessio: biglietti gratuiti fino a esaurimento posti. Info: 351. 3933733 – [email protected]

MICHELE MENARDI NOGUERA, diplomato al Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo, ha seguito masterclass di flauto con il M° Gustin, Pretto, Baiocco, Alfano, Scappini e Stockhausen. E’ laureato al DAMS di Torino. Ha collaborato all’organizzazione della Stagione Musicale “Percorsi Sonori” di Finale Ligure, della rassegna “Musica in Alto” in Valle Grana (CN); è direttore artistico dei “Pomeriggi Musicali” festival patrocinato e finanziato dal Comune di Finale Ligure con il supporto della Fondazione De Mari. Da anni collabora anche all’organizzazione della rassegna teatrale-musicale “Teatro in cortile…e non solo” in provincia di Cuneo, e all’organizzazione della rassegna musicale “Al lume delle stelle” nei comuni di Varazze e Perinaldo. Ha inciso vari Cd e ha collaborato alla realizzazione del DVD della Regione “Stelle di Liguria”. E’ titolare della cattedra di flauto presso l’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale di Albenga.

FEDERICO BRIASCO si è diplomato con il massimo dei voti e la Lode presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida del padre Pino Briasco. In seguito si è perfezionato con il concertista internazionale Guillermo Fierens.Ha ottenuto il primo premio a numerosi concorsi, tra i quali spicca il noto Concorso Internazionale “M. Pittaluga” di Alessandria (1994).Tiene regolarmente attività concertistica sia in qualità di solista sia in formazioni da camera. Dal 1992 è docente di chitarra presso l’Istituto Comprensivo “N. Mandela” di Varazze – Celle (SV).

GIULIO GRANERO ha iniziato lo studio della chitarra con il Maestro Maurizio Ghio presso la scuola media ad indirizzo musicale di Finale Ligure. Si è poi perfezionato con il Maestro Federico Briasco con il quale si esibisce regolarmente dal 2021 in repertorio classico e moderno.Ha ottenuto il Primo Premio al Concorso di Albenga (SV) nel 2017 e nel 2019. Nel 2022 si è diplomato al Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona con il massimo dei voti e lode. Sta frequentando la Facoltà di Matematica presso l’Università di Genova.

FestivAlContrario 2026

Dall’11 luglio al 12 settembre la sesta edizione di FestivAlContrario trasforma l’entroterra ligure e piemontese in un grande palcoscenico a cielo aperto. Musica, teatro, natura, filosofia, cinema, trekking, incontri, esperienze gastronomiche e spettacoli in borghi storici tra i più belli d’Italia, per un festival che nell’edizione 2026 ha come tema “Nutrimenti”, un invito a riflettere su tutto ciò che alimenta la nostra vita: cultura, paesaggio, relazioni, pensiero, cibo e musica. Rallentare per trasformare il proprio tempo in un autentico atto di nutrimento e cura di sé e per guardare il mondo da un’altra prospettiva.

Sotto la guida della Direzione Artistica di Vera Marenco e Manuela Litro, il festival quest’anno compie un salto straordinario, espandendo ulteriormente la sua rete di Comuni in un territorio che unisce i borghi e le valli della Liguria di Ponente fino al Piemonte. Il tema sarà introdotto dalle direttrici artistiche insieme al biologo e nutrizionista Maurizio Sentieri nella serata inaugurale del 1 agosto, con il dono di un simbolico “vademecum” che accompagnerà tutti gli eventi successivi, e sarà poi ulteriormente approfondito con una serie di contributi di esperti, autori, editor, chef, psicologi, filosofi, esperti di analisi sensoriale in una serata dedicata (30 agosto) con immancabile cena.

Tra gli ospiti più attesi: Sergio Caputo, Gegè Telesforo, Dado Moroni & Max Ionata, Amaro Freitas, Lou Dalfin, Andy Luotto, Enzo Paci, Mauro Pirovano, Mario Incudine, Igor Chierici. Il programma spazia dal suggestivo concerto all’alba con colazione ligure all’orchestra sul prato, passando per spettacoli sotto le stelle, trekking, cene a tema, experience e percorsi che intrecciano arte, paesaggio e convivialità.

«FestivAlContrario è ormai un ecosistema culturale – spiegano le direttrici artistiche – Anche quest’anno abbiamo voluto osare, portando la grande musica, il teatro, il cinema e la riflessione filosofica in piazze medievali, castelli, boschi e sentieri archeologici. È un invito a nutrire la mente prendendosi il giusto tempo, in controtendenza rispetto alla frenesia contemporanea».

Più che un cartellone di spettacoli, FestivAlContrario è una manifestazione che mette al centro le persone e conferma la propria vocazione di fare della cultura uno strumento di rigenerazione dei territori, valorizzando i piccoli borghi con un’offerta artistica di alta qualità, accessibile e profondamente legata ai luoghi che la accolgono.