Saluzzo diventa la capitale internazionale dell’arpa: al via la 15ª edizione del Concorso e Festival “Suoni d’Arpa”

L’arpa e la grande musica classica e contemporanea tornano protagoniste a Saluzzo. Dal 25 al 30 agosto, la Fondazione Scuola APM e la Città di Saluzzo accoglieranno la 15ª edizione dell’International Harp Contest in Italy & Festival “Suoni d’Arpa”. Sotto la direzione artistica dei Maestri Emanuela Degli Esposti e Lorenzo Montenz, la manifestazione trasformerà la città in un palcoscenico globale con sei giorni intensi di audizioni e grandi concerti serali.

L’evento, punto di riferimento per il panorama arpistico internazionale, vedrà la partecipazione dei migliori interpreti dello strumento e di giovani promesse da tutto il mondo, sostenuti dalla collaborazione di partner prestigiosi quali l’Associazione Italiana dell’Arpa, Salvi Harps, Lyon & Healy Harps e il Comune di Viggiano.

I principali appuntamenti in programma:

Martedì 25 agosto (ore 21:30) – Giardini della Scuola APM: Concerto inaugurale con Alexander Boldachev e la sua esibizione tra arpa classica ed elettroacustica.

Mercoledì 26 agosto (ore 21:30) – Monastero della Stella: Concerto “Giovanissimi Talenti dell’Arpa”, con Carlotta Maria Augugliaro e i vincitori della Categoria A del concorso.

Sabato 29 agosto (ore 21:30) – Antico Palazzo Comunale di Saluzzo: Recital solistico della rinomata arpista Xinyue Zhang.

Domenica 30 agosto (ore 21:00) – Sala Verdi della Scuola APM: Gran concerto finale e premiazione dei vincitori della 15ª edizione dell’International Harp Contest.

Modalità di partecipazione Tutti i concerti e gli eventi del Festival sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti.

Info e Prenotazioni: Fondazione Scuola APM – Saluzzo (CN) E-mail: [email protected] Telefono: +39 0175 47031