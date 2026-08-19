Prima Categoria – Comincia la stagione dell’Area Calcio Alba Roero (FOTOGALLERY)

Da
Enrico Longo
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Area Calcio Alba Roero

L’Area Calcio Alba Roero, ai nastri di partenza della prossima Prima Categoria (Girone F), si è “radunata” lo scorso lunedì 17 agosto presso il centro sportivo Renzo Saglietti di Alba.

Il primo test match è programmato per sabato 22 agosto con l’Annonese, squadra neopromossa in Promozione.

La squadra guidata da mister Fabrizio Baracco, reduce dal settimo posto della stagione scorsa, farà invece il proprio esordio ufficiale domenica 6 settembre in Coppa Piemonte Valle d’Aosta con il Narzole in trasferta, seguito da un’altra partita di Coppa, in casa, con il Marene giovedì 10 settembre. Il primo match di campionato invece è fissato per domenica 13 settembre, a Fossano, con il Murazzo.

I CONVOCATI PER IL RADUNO

PORTIERI: Filippo Pagliano, Riccardo Zantonello

DIFENSORI: Riccardo Abela, Federico Galvagno, Nicola Gozzi, Daniel Grigore, Juan Franco Hermosid, Luka Ivanovski, Michael Pio Marino, Andrea Rigoni

CENTROCAMPISTI: Stance Angelov, Edoardo Asteggiano, Lucas Balbeur, Davide Cerrina, Alberto Gili, Marco Credendino, Lorenzo Martiner

ATTACCANTI: Emanuele De Pasquale, Riccardo De Pasquale, Domenico Giglio, Mario Randazzo, Jacopo Riverditi, Gioele Rossanino, Federico Zunino

STAFF TECNICO

ALLENATORE: Fabrizio Baracco

DIRETTORE SPORTIVO: Stefano Prunotto

COLLABORATORE: Matteo Chighine

TEAM MANAGER: Giancarlo Badagliacca

ALLENATORE PORTIERI: Manuel Furin

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