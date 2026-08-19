Prima Categoria – Comincia la stagione dell’Area Calcio Alba Roero (FOTOGALLERY)

L’Area Calcio Alba Roero, ai nastri di partenza della prossima Prima Categoria (Girone F), si è “radunata” lo scorso lunedì 17 agosto presso il centro sportivo Renzo Saglietti di Alba.
Il primo test match è programmato per sabato 22 agosto con l’Annonese, squadra neopromossa in Promozione.
La squadra guidata da mister Fabrizio Baracco, reduce dal settimo posto della stagione scorsa, farà invece il proprio esordio ufficiale domenica 6 settembre in Coppa Piemonte Valle d’Aosta con il Narzole in trasferta, seguito da un’altra partita di Coppa, in casa, con il Marene giovedì 10 settembre. Il primo match di campionato invece è fissato per domenica 13 settembre, a Fossano, con il Murazzo.
I CONVOCATI PER IL RADUNO
PORTIERI: Filippo Pagliano, Riccardo Zantonello
DIFENSORI: Riccardo Abela, Federico Galvagno, Nicola Gozzi, Daniel Grigore, Juan Franco Hermosid, Luka Ivanovski, Michael Pio Marino, Andrea Rigoni
CENTROCAMPISTI: Stance Angelov, Edoardo Asteggiano, Lucas Balbeur, Davide Cerrina, Alberto Gili, Marco Credendino, Lorenzo Martiner
ATTACCANTI: Emanuele De Pasquale, Riccardo De Pasquale, Domenico Giglio, Mario Randazzo, Jacopo Riverditi, Gioele Rossanino, Federico Zunino
STAFF TECNICO
ALLENATORE: Fabrizio Baracco
DIRETTORE SPORTIVO: Stefano Prunotto
COLLABORATORE: Matteo Chighine
TEAM MANAGER: Giancarlo Badagliacca
ALLENATORE PORTIERI: Manuel Furin
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