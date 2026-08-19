A Morozzo una serata per gli 80 anni dal voto alle donne con Livia Turco e Chiara Gribaudo

A ottant’anni dal 1946, quando per la prima volta le donne italiane poterono partecipare al voto politico e contribuire all’elezione dell’Assemblea Costituente, Morozzo celebra questa fondamentale ricorrenza con una serata dedicata al ruolo delle donne nella costruzione della Repubblica italiana.

Sabato 29 agosto 2026, alle ore 21.00, presso la Sala L’Incontro di Morozzo, si terrà la presentazione del volume Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia, curato dalla Fondazione Nilde Iotti e pubblicato da Futura Editrice.

L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca Bruno Bramardo APS, con il Comune di Morozzo e l’A.S.D. Polisportiva Libertas Morozzo, nasce proprio in occasione dell’80° anniversario del voto alle donne e propone un viaggio nella storia della Repubblica attraverso le leggi e le riforme che hanno trasformato la condizione femminile e, insieme ad essa, l’intera società italiana.

Ospite della serata sarà Livia Turco, già Ministra della Repubblica e Presidente della Fondazione Nilde Iotti, che presenterà il volume e ripercorrerà alcune delle principali conquiste legislative e sociali delle donne italiane.

Parteciperà all’incontro anche l’On. Chiara Gribaudo, deputata della Repubblica. A presentare e moderare la serata sarà il Dott. Paolo Lubatto.

Il volume raccoglie e racconta il lungo cammino compiuto dalle donne nelle istituzioni e nella società italiana: dall’ingresso nella vita politica e istituzionale alle grandi riforme civili e sociali, fino alle conquiste più recenti. Un percorso che permette di leggere ottant’anni di storia repubblicana attraverso il contributo delle donne alla costruzione di un Paese più libero, moderno e consapevole dei propri diritti.

Ricordare gli ottant’anni dal voto alle donne significa quindi non soltanto celebrare una conquista storica, ma interrogarsi sul cammino compiuto da allora e sulle sfide che restano aperte in materia di parità, rappresentanza e diritti.