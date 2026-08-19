A Mondovì l’Academia Montis Regalis è commissariata: il Comune scioglie la convenzione per la scuola di musica

Finora gestita dalla Fondazione Academia Montis Regalis, la Scuola Comunale di Musica costituisce uno dei principali e più apprezzati servizi erogati dal Comune di Mondovì a centinaia di iscritti. In seguito al commissariamento della Fondazione Academia Montis Regalis, operato nelle scorse settimane dalla Regione Piemonte come richiesto dal Comune di Mondovì e alla verifica della documentazione prodotta dalla stessa Fondazione al termine dell’anno curricolare appena conclusosi, l’Amministrazione comunale ha dato indicazione agli Uffici comunali competenti di verificare le modalità di scioglimento della convenzione di gestione e di individuare le modalità di scelta del nuovo gestore. In tal senso, è prevista una riunione con il personale amministrativo e i Docenti operanti presso la Scuola stessa nella giornata di mercoledì 3 settembre.