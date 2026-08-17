L’Associazione Nuovo Corso Giolitti: “I cittadini non chiedono solo repressione, ma di vivere normalmente il proprio quartiere”

Negli ultimi giorni Corso Giolitti è tornato al centro del dibattito politico. Sono state avanzate analisi e proposte diverse: maggiore attenzione alla sicurezza, interventi sulle dipendenze, integrazione, aggregazione sociale, riqualificazione urbana. Alcune possono essere condivisibili e, soprattutto, non sono necessariamente alternative tra loro.

Come Associazione Nuovo Corso Giolitti, però, riteniamo che il problema oggi sia un altro. Di diagnosi e di ricette ne abbiamo ascoltate molte. È arrivato il momento di capire chi deve fare cosa, entro quali tempi e con quali risultati.

I cittadini non chiedono soltanto repressione, come talvolta sembra emergere dal dibattito. Chiedono di poter vivere normalmente il proprio quartiere. E proprio per questo sicurezza, prevenzione, politiche sociali, dipendenze, commercio e qualità dello spazio urbano devono essere affrontati insieme, ciascuno dall’istituzione competente.

Non vorremmo che Corso Giolitti, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione elettorale, diventasse il terreno sul quale ogni forza politica presenta la propria soluzione. La politica ha certamente il compito di indicare indirizzi e proporre interventi. Ma, una volta individuati i problemi, spetta alle istituzioni decidere, coordinare, attuare e verificare.

Se servono interventi sanitari di strada, occorre stabilire chi li organizza e con quali risorse. Se occorrono politiche di integrazione e aggregazione, bisogna trasformarle in progetti concreti e valutarne gli effetti. Se esistono problemi di sicurezza, commercio o utilizzo improprio degli spazi pubblici, devono essere affrontati dagli enti che ne hanno la responsabilità. Solo così si potrà dare coerenza e stabilità alle soluzioni dei problemi, consegnando i bisogni da soddisfare alle istituzioni, che superano il tempo dei mandati elettorali.

L’Associazione continuerà a collaborare, proporre e promuovere iniziative culturali e sociali, come ha già fatto. Ma non intende partecipare a una gara tra ricette contrapposte.

Corso Giolitti non appartiene a una parte politica: appartiene alla città. Per questo chiediamo alla politica un passo indietro dalla contesa e un passo avanti nelle istituzioni. Meno dichiarazioni, dunque, e più responsabilità verificabili sui risultati.

Antonio Moschella

Presidente – Associazione Nuovo Corso Giolitti