La Route del Marguareis: dalle Alpi francesi alla Valle Pesio, 63 chilometri nel cuore delle Alpi del Mediterraneo

Sabato 29 agosto torna la Route del Marguareis, cicloescursionistica internazionale che collega La Brigue a Chiusa di Pesio attraversando alcuni degli ambienti più affascinanti e incontaminati delle Alpi del Mediterraneo.

Il percorso transfrontaliero si sviluppa per circa 63 chilometri, con 2.800 metri di dislivello positivo, prevalentemente su strade sterrate, antiche vie militari e tracciati d’alta quota. Un itinerario impegnativo e spettacolare, capace di unire Francia e Italia attraversando i territori di La Brigue, Tenda, Limone Piemonte, Briga Alta e Chiusa di Pesio.

Al mattino i partecipanti si ritroveranno a Chiusa di Pesio, da dove la carovana si trasferirà in autobus fino a Limone Piemonte. Da qui, con le biciclette al seguito, raggiungerà La Brigue in treno, percorrendo la storica linea ferroviaria internazionale Cuneo–Ventimiglia. Nella località francese sarà quindi data la partenza ufficiale della Route del Marguareis, con arrivo nel pomeriggio a Chiusa di Pesio.

La partenza avverrà da La Brigue, borgo della Valle Roya ricco di storia e caratterizzato da un prezioso patrimonio architettonico e culturale. Da qui i partecipanti raggiungeranno Morignole, piccolo villaggio alpino, per poi risalire verso il Vallon du Réfrei e il Vallone Valmorina, nel territorio di Tenda. Boschi, pascoli, corsi d’acqua e ampie vallate accompagneranno la lunga salita verso le quote più elevate.

Il tracciato raggiungerà quindi l’Alta Via del Sale, una delle strade bianche d’alta quota più conosciute d’Europa, che si snoda lungo l’antico confine militare tra paesaggi severi, tornanti panoramici e straordinarie vedute sulle Alpi Liguri e Marittime. In questo tratto la Route attraverserà i territori di Limone Piemonte e Briga Alta, toccando il Colle della Perla e raggiungendo la zona di Capanna Morgantini, ai piedi del massiccio del Marguareis.

Da qui inizierà la discesa lungo la Ciclovia del Duca, storico percorso militare recuperato e valorizzato come itinerario cicloturistico. La strada entrerà nel Parco Naturale del Marguareis, una delle aree protette più importanti del Piemonte meridionale, caratterizzata dal più esteso sistema carsico alpino del territorio regionale. Il Parco custodisce ambienti di straordinario valore naturalistico: pareti calcaree, profonde cavità sotterranee, conche, pascoli d’alta quota e grandi foreste, nelle quali vivono numerose specie della fauna alpina. Il massiccio del Marguareis, con i suoi 2.651 metri, rappresenta il cuore e il simbolo di questo territorio.

Dopo il passaggio a Pian delle Gorre, cuore naturalistico e turistico dell’alta Valle Pesio, i partecipanti proseguiranno verso Chiusa di Pesio. La valle è profondamente legata alla presenza della Certosa di Pesio, fondata nel 1173 dai monaci certosini. Inserito in una splendida cornice di boschi e montagne, il complesso monastico costituisce uno dei luoghi storici e spirituali più importanti del territorio. Per secoli i monaci contribuirono anche alla gestione e alla trasformazione del paesaggio, lasciando un’eredità culturale ancora oggi profondamente radicata nella Valle Pesio.

L’arrivo a Chiusa di Pesio concluderà una giornata capace di unire sport, natura, storia e collaborazione internazionale. La Route del Marguareis non è una competizione, ma un’esperienza cicloescursionistica dedicata alla scoperta lenta e consapevole del territorio: un viaggio in mountain bike attraverso luoghi uniti dalle antiche vie di comunicazione e da una comune vocazione per il turismo sostenibile.

L’iniziativa rappresenta inoltre un concreto esempio di cooperazione transfrontaliera e di valorizzazione coordinata delle grandi ciclovie alpine, dall’Alta Via del Sale alla Ciclovia del Duca, all’interno del più ampio comprensorio outdoor promosso dal progetto RivierALP. Un percorso dove le Alpi incontrano idealmente il Mediterraneo e dove i confini diventano occasioni di incontro, conoscenza e condivisione.

Info e prenotazioni: Conitours +39.0171.696206 – [email protected] – www.cuneoalps.it