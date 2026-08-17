Cravanzana: la filiera della nocciola al centro della Fiera

La storica Fiera di Cravanzana, in programma martedì 1° settembre 2026, metterà al centro il valore strategico della filiera corilicola piemontese: dal lavoro quotidiano dei produttori alla trasformazione industriale, fino alla valorizzazione della Nocciola Piemonte IGP sul mercato.

Tra i protagonisti della giornata: Venchi, Fontana Nocciole, Piemonte Asprocor, Ascopiemonte ed il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione che rappresentano anelli fondamentali di una filiera che può generare qualità, continuità e riconoscibilità per il territorio. Il rapporto tra aziende di raccolta, trasformazione e industria dolciaria evidenzia quanto la competitività della nocciola piemontese dipenda dalla collaborazione concreta tra chi coltiva, chi seleziona e chi porta il prodotto finito ai consumatori.

Qualità e sostenibilità

La quinta edizione del Premio Qualità e Sostenibilità Venchi darà rilievo al lavoro dei corilicoltori e alla qualità delle nocciole conferite. Il concorso non è soltanto un momento celebrativo: richiama l’attenzione sull’importanza di pratiche agricole attente, della selezione del prodotto e della capacità della filiera di riconoscere economicamente il valore della materia prima.

Saranno premiati i primi dieci classificati. Al primo andrà una maggiorazione di 20 euro al quintale, IVA inclusa, sul prezzo di acquisto alle condizioni di mercato; secondo e terzo premio ammonteranno rispettivamente a 600 e 400 euro. La partecipazione prevede la consegna di un chilogrammo di nocciole in guscio presso il Comune di Cravanzana e l’iscrizione entro le ore 16 del 28 agosto

Dalla campagna al prodotto finale

La filiera della nocciola è fatta di passaggi interdipendenti: coltivazione, raccolta, essiccazione, stoccaggio, selezione, trasformazione e impiego nell’industria alimentare. In questo percorso, imprese come Fontana Nocciole svolgono un ruolo essenziale nel collegare le produzioni agricole alle esigenze qualitative, tecniche e commerciali dei trasformatori.

Venchi, sponsor della manifestazione e nome storico della cioccolateria italiana, rappresenta invece lo sbocco industriale e il valore aggiunto che può nascere da una materia prima selezionata. Il Premio Qualità e Sostenibilità rende visibile questo legame: una nocciola ben coltivata e controllata non resta soltanto un prodotto agricolo, ma diventa ingrediente distintivo di lavorazioni alimentari ad alto valore.

Prospettive per il 2026

Alle 10.30, il confronto su “Analisi e prospettive per la campagna corilicola 2026” riunirà la filiera piemontese per discutere le condizioni della nuova stagione. L’incontro offrirà un’occasione per riflettere sulla sostenibilità produttiva, sulla qualità richiesta dal mercato e sulla necessità di costruire relazioni stabili tra produttori, operatori della trasformazione e industria

La Nocciola Piemonte IGP delle Langhe ispira la creatività

La manifestazione proporrà anche la seconda edizione della Competizione Amatoriale Nocciola, organizzata con la collaborazione della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. La gara, aperta a tutti, invita i partecipanti a realizzare un dolce a piacere — senza necessità di refrigerazione — ispirato al simbolo del territorio: la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe.

Ogni concorrente potrà presentare un solo dolce, da consegnare presso l’area convegni della fiera tra le 9 e le 12. Una giuria di professionisti ed esperti del settore valuterà le creazioni, premiando i dieci migliori elaborati nel pomeriggio, alle 15.30. Tra i giudici annunciati figurano Silvano Baldi di Bisco Academy e Maria Concas, campionessa italiana di Cake Design.

La Fiera di Cravanzana vuole così celebrare una nocciola che, oltre a essere simbolo delle Langhe, nasce dall’impegno condiviso di produttori, imprese e persone che ogni giorno lavorano con passione per valorizzare il proprio territorio.