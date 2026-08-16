Sp 246 a Bagnolo Piemonte, lavori all’80%: cantiere verso il completamento

Procedono secondo il cronoprogramma i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della strada provinciale 246 nel territorio comunale di Bagnolo Piemonte. L’intervento, finanziato nell’ambito delle opere conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 2019, ha raggiunto circa l’80% dello stato di avanzamento e si avvia verso la fase conclusiva.

L’investimento complessivo ammonta a 300 mila euro e comprende il consolidamento della sede stradale, il rifacimento e il rinforzo di muri di sostegno, la realizzazione di nuove opere di protezione e il miglioramento del sistema di smaltimento delle acque superficiali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la resilienza dell’infrastruttura.

I lavori sono eseguiti dall’impresa S.M.T. Scavi Movimenti Terra, mentre la direzione lavori è affidata all’ingegner Cristian Trebini dello Studio Associato Cuneo Engineering. Responsabile unico del progetto è l’ingegner Nicola Simone, dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Cuneo, coadiuvato dall’architetto Roberto Borra.

Particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione del cantiere in vista del tradizionale concerto di Ferragosto a Rucas, appuntamento che ogni anno richiama numerosi visitatori. Grazie alla collaborazione tra Provincia di Cuneo, Comune di Bagnolo Piemonte e impresa esecutrice, alcune lavorazioni sono state accelerate nelle ultime settimane per ridurre al minimo le interferenze con la circolazione e garantire condizioni di accessibilità più agevoli durante l’evento.

«L’avanzamento dei lavori all’80% rappresenta un risultato importante e conferma l’impegno della Provincia nel ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali», sottolinea il presidente della Provincia Luca Robaldo. «Desidero ringraziare l’impresa S.M.T. per la disponibilità e la professionalità dimostrate e l’amministrazione comunale di Bagnolo Piemonte per la costante collaborazione assicurata. L’obiettivo condiviso è stato quello di conciliare le esigenze del cantiere con quelle del territorio, riducendo i disagi per residenti e visitatori attesi a Rucas in occasione del concerto di Ferragosto».

Anche il sindaco di Bagnolo Piemonte e consigliere provinciale delegato alla Viabilità del circolo stradale della Valle Infernotto, Roberto Baldi, evidenzia il valore dell’intervento: «Desidero ringraziare gli uffici tecnici della Provincia, la direzione lavori e l’impresa esecutrice per il lavoro svolto e la collaborazione dimostrata. L’accelerazione delle lavorazioni ha consentito di limitare i disagi per residenti e visitatori in vista del concerto di Ferragosto a Rucas. L’intervento sulla sp 246 conferma l’attenzione costante rivolta alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle strade di montagna».

c.s.