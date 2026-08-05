Organi Vespera 2026: un fine settimana di grande musica tra Limone Piemonte e Acceglio

Ritorna la musica sacra e strumentale con la rassegna organistica Organi Vespera 2026, appuntamento storico degli Amici della Musica di Savigliano e punto di riferimento per gli amanti della tradizione concertistica che valorizza il patrimonio organario del territorio piemontese. Il prossimo fine settimana offrirà due concerti di assoluto rilievo artistico, ad ingresso libero, capaci di coniugare la suggestione delle chiese storiche con la maestria di interpreti di fama nazionale e internazionale.

Venerdì 7 agosto alle 21, nella Chiesa di San Pietro in Vincoli a Limone Piemonte, il pubblico potrà ascoltare un ensemble d’eccezione: Vera Anfossi alla viola, Milena Punzi Anfossi al violoncello e il maestro Ubaldo Rosso al flauto. Alle tastiere del monumentale organo “Brondino Vegezzi Bossi”, costruito nel 2001, siederà il maestro Roberto Fresia. Il programma prevede un dialogo timbrico raffinato tra fiati, archi e le molteplici sfumature orchestrali del moderno organo limonese, per un’esperienza d’ascolto avvolgente e ricca di colori.

Sabato 8 agosto, sempre alle 21, la rassegna si sposterà ad Acceglio, nella Chiesa Parrocchiale dell’Alta Valle Maira. Protagonista della serata sarà l’organista finlandese Makinen Markku, concertista di fama internazionale, che farà risuonare le canne dello storico organo “Francesco Vittino”, gioiello dell’arte organaria del 1895. Accanto a lui, nuovamente il flautista Ubaldo Rosso, in un repertorio che attraversa i classici europei e pagine di rara esecuzione, valorizzando le sonorità ottocentesche dello strumento.

Organi Vespera si conferma così un’iniziativa fondamentale per la promozione del turismo culturale e della memoria storica locale, offrendo concerti di altissimo livello e invitando il pubblico a riscoprire la bellezza architettonica e acustica delle chiese delle vallate cuneesi.

Per informazioni e prenotazioni consigliate: 335 5299411.