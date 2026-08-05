Cuneo – Ritorna il Festival Art.27-Expo 2026, punto di riferimento per il lavoro in carcere

Dall’11 al 13 settembre Cuneo torna a essere la capitale italiana del lavoro penitenziario con la quarta edizione di Festival Art.27-EXPO, la prima organizzata dalla neonata “Associazione Articolo 27 Aps” dopo le tre precedenti promosse dalla cooperativa sociale “Glievitati”. L’associazione, costituita proprio in occasione dell’edizione 2025, è nata per promuovere il lavoro penitenziario quale leva di inclusione sociale, favorire la diffusione delle buone pratiche e creare un luogo permanente di confronto e collaborazione tra tutti gli attori dell’economia carceraria italiana. A fondarla sono state quattro realtà: Panaté Società Benefit, Fondazione Industriali e La Gemma Venture, con sede a Cuneo, e La Strada di Asti. Nel corso dei mesi l’associazione si è ulteriormente rafforzata con l’adesione di altre realtà che operano nell’economia carceraria italiana: la cooperativa sociale Glievitati di Magliano Alpi, L’Arcolaio di Siracusa, Made in Carcere di Lecce, Men at Work di Roma, Work Crossing di Padova, Cooperativa Emmaus di Genova e Fondazione Azzoaglio di Ceva.

Tre giorni di incontri e approfondimenti, tra il centro storico e lo Spazio Varco, realizzati anche grazie alla collaborazione del Consorzio Elis Innovation Hub. Si parte venerdì 11 in via Roma con focus su lavoro e politiche nazionali, con Amministrazione Penitenziaria, magistratura di sorveglianza, imprese e Terzo Settore a confronto sulle strategie per ampliare le opportunità occupazionali e sulla costruzione di un ecosistema nazionale sempre più collaborativo. Sabato 12 è la giornata delle reti: organizzazioni da tutta Italia racconteranno le proprie esperienze e getteranno le basi per nuove alleanze con l’obiettivo di favorire partnership e percorsi di innovazione condivisa. Domenica 13 il Festival chiude guardando a cultura, comunità e inclusione, con ospiti come Armando Punzo, Rossella Menna e Mimmo Sorrentino in una lettura più ampia del valore sociale del lavoro e dell’arte nei percorsi di reinserimento.

Per tutta la durata della manifestazione il centro storico di Cuneo si trasforma nell’Area Expo: circa quaranta organizzazioni con esposizione e vendita di produzioni legate all’economia carceraria, incontri B2B tra imprese e Terzo Settore e la Piazza dell’Inclusione. «Il lavoro in carcere non è solo un’opportunità per chi sta scontando una pena – dice Davide Danni, presidente dell’Associazione Articolo 27 –. È un investimento sulla sicurezza, sulla coesione sociale e sul futuro stesso delle nostre comunità».

L’obiettivo è fare del Festival Art.27-EXPO un laboratorio permanente di idee, relazioni e progettualità, capace ogni anno di trasformare le buone pratiche in nuove alleanze tra imprese, cooperative, istituzioni, fondazioni e università. Con l’idea comune che il lavoro rappresenti uno degli strumenti più efficaci per favorire il reinserimento sociale delle persone detenute e contribuire concretamente alla riduzione della recidiva.

A sostenere l’iniziativa Compagnia di San Paolo, Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione Crc, Fondazione Crt, Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi, Fondazione Azzoaglio e Città di Cuneo. Con il patrocinio di Cnel, Città di Cuneo, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte e Ufficio del Garante del Piemonte.