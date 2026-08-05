Coppa Rally di Zona 1: dopo il Rally Regione Piemonte, Ivan Carmellino e Massimo Minazzi balzano in testa alla classifica

Era necessario ritrovare il feeling e gli automatismi dopo i due mesi lontani dall’abitacolo. Il teatro erano le strade del Rally Regione Piemonte nella sua versione più corta, quella valevole per la Coppa Rally di Zona 1. Dinamiche importanti che hanno accompagnato la vigilia del pilota di Scopa e del navigatore di Pella, portacolori della scuderia EASI: per quest’ultimi la trasferta sulle strade langarole si è tramutata in un mix di sensazioni contrastanti, culminate con un importante podio assoluto. Un risultato raggiunto sulla Skoda Fabia RS Rally2 del team Roger Tuning, a confermare l’ottimo pacchetto tecnico che accompagna l’equipaggio piemontese da ormai due stagioni.

La Gara:

La kermesse albese vedeva come da pronostici della vigilia un parterre di iscritti dall’elevata caratura tecnica. Dinamiche confermate dal duo Carmellino – Minazzi, che cercavano di mantenere un passo gara elevato in ogni frangente della competizione. Solamente qualche difficoltà di troppo nella prima tornata di prove speciali, negava loro il sogno di avvicinare la leadership assoluta. Ne conseguiva comunque una terza posizione finale, che permetteva il balzo in testa alla classifica provvisoria della Coppa Rally di Zona 1, con un punto di vantaggio sugli immediati inseguitori Thomas Paperini e Monica Cicognini. Un’importante iniezione di fiducia, in vista delle ultime due tappe di campionato che si snoderanno rispettivamente tra il Rally Città di Torino ed il Rally Lana.

Le Dichiarazioni:

“Siamo partiti conservativi, cedendo probabilmente qualche secondo di troppo durante il primo tratto cronometrato di Borine” – esordiscono nel loro intervento Ivan Carmellino e Massimo Minazzi, che poi proseguono affermando – “Il livello dei nostri avversari qui ad Alba era davvero molto elevato. Lo dimostrano i parziali fatti siglare nelle prove speciali concomitanti con il Campionato Italiano Asssoluto Rally, dove i primi tre della generale si sarebbero classificati ampiamente nella top ten assoluta della gara lunga. Una piacevole notizia in un fine settimana un poco amaro per il risultato non propriamente soddisfacente per le nostre aspettative”, – continuano i portacolori EASI, che poi concludono dicendo – “Ora dobbiamo concentrarci sulle ultime due tappe di Coppa Rally di Zona 1, in quanto la classifica generale è veramente molto corta e tirata. In chiusura desideriamo portare un importante ringraziamento particolare a tutte le persone che credono in noi e ci sostengono, alla Pirelli, alla scuderia EASI e ad ACI Milano nella figura del Presidente Pietro Meda”.