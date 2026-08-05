Bra si conferma “Spiga Verde” della Foundation for Environmental Education per il sesto anno consecutivo

Anche per il 2026 la Città di Bra ottiene il riconoscimento “Spighe Verdi”. La relativa bandiera è stata recapitata alla Giunta comunale martedì 4 agosto dal responsabile di zona di Confagricoltura Fabio Fogliati.

Quello della Spighe Verdi è marchio di qualità che certifica lo sviluppo virtuoso del territorio rilasciato dalla Foundation for Environmental Education, la stessa associazione che ogni anno assegna le Bandiere Blu ai Comuni costieri, di cui la città della Zizzola si fregia oramai da sei anni consecutivi. Quest’anno sono stati 97 i comuni italiani ad aggiudicarsi il marchio, 7 in più dello scorso anno. Il Piemonte guida la classifica nazionale con 22 riconoscimenti.

“Per noi è una prestigiosa conferma che le strategie attuate in materia ambientale, di gestione dei rifiuti e politiche agricole si muovono nella giusta direzione”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’ambiente Francesca Amato. “È necessario proseguire in questa direzione e sensibilizzare sempre più i giovani su queste tematiche”.

Il progetto Spighe Verdi si rivolge ai comuni che intendono valorizzare il proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Per ottenere la certificazione ogni comune interessato deve rispettare specifici criteri contenuti in diverse aree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio) sottoponendosi al controllo annuale di una commissione di valutazione nazionale che riunisce esperti provenienti da diversi enti pubblici e privati. Tra questi, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il ministero per il Turismo, il CNR, l’Arma dei Carabinieri e Confagricoltura.