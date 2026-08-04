K9 Summer Camp 2026: quattro giorni di formazione internazionale tra Piemonte e Francia

Si conclude con grande successo il K9 Summer Camp 2026, uno degli appuntamenti formativi più intensi e qualificanti dell’anno per istruttori, conduttori e unità cinofile impegnate nella ricerca persone scomparse. Per quattro giorni il camp ha attraversato il Piemonte e il territorio francese tra Valle Vermenagna e Valle Roja, offrendo ai partecipanti un percorso addestrativo completo, realistico e altamente tecnico.

Organizzato dall’Ivan Schmidt Academy in collaborazione con la Croce Verde Cumiana ODV – Unità Cinofila, l’evento ha riunito binomi provenienti da diverse regioni italiane, accomunati dalla volontà di accrescere competenze operative e capacità decisionali. Il programma ha proposto scenari complessi: contesti urbani, boschivi e montani, attività diurne e notturne, gestione dello stress, analisi delle tracce, lettura del comportamento del cane, pianificazione degli interventi e debriefing tecnico‑operativi. Un percorso che ha permesso di lavorare su situazioni concrete, mettendo alla prova preparazione, lucidità e lavoro di squadra.

Il K9 Summer Camp è stato, come sempre, molto più di un semplice momento formativo: un’esperienza di crescita personale e professionale, dove ogni errore diventa apprendimento e ogni difficoltà si trasforma in competenza. L’obiettivo rimane quello di preparare unità cinofile sempre più efficaci, consapevoli e pronte ad affrontare interventi reali in cui ogni minuto può fare la differenza.

Un ringraziamento sentito va a istruttori, figuranti, volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, rendendo possibile un’edizione di altissimo livello tecnico e umano. Il successo del 2026 conferma ancora una volta che formazione continua, confronto e condivisione delle esperienze sono la strada maestra per costruire un futuro sempre più professionale nel settore della ricerca con unità cinofile.

Appuntamento al K9 Summer Camp 2027, con nuovi scenari, nuove sfide e la stessa passione che unisce ogni giorno questa grande comunità operativa.