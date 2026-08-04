I monregalesi Turco-Pronestì primi di classe al Rally Regione Piemonte

Gara ‘di casa’ per l’equipaggio monregalese composto da Marco Turco e Arianna Pronestì che lo scorso fine settimana hanno affrontato le prove speciali del Rally Regione Piemonte, quarto appuntamento della Coppa Rally di 1^ zona, a coefficiente maggiorato.

Un fine settimana caratterizzato dal caldo intenso che ha messo a dura prova gli equipaggi e vetture, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dalle condizioni delle strade, rese particolarmente polverose.

Nella serata di venerdì la partenza nel cuore di Cherasco, con direzione Alba, attraverso i paesaggi UNESCO delle Langhe.

Una gara iniziata in salita per l’equipaggio monregalese che, nel corso del trasferimento, ha dovuto fare i conti con la rottura di un braccetto della vettura.

La prima sfida è stata quindi quella di riuscire a ripristinare la vettura nei soli 15 minuti di assistenza concessi il sabato mattina. Un intervento reso possibile dalla conoscenza tecnica della vettura da parte del pilota che di professione è meccanico e ultimato in trasferimento verso la prima PS.

Nonostante le difficoltà, Turco-Pronestì sono riusciti a portare a termine la gara con la loro Renault Twingo RS.

“La vera sfida di questa gara – spiega Turco – per noi è stata quella di riuscire a mettere la vettura in condizioni di gareggiare e portarci fino in fondo. C’è sempre margine per migliorare, ma essere riusciti ad effettuare una riparazione d’emergenza per noi è stata la vittoria più grande.

Ci teniamo a ringraziare davvero tutto lo staff del Cinzano Rally Team che ha offerto uno spettacolo per tutto il territorio ed è stato impeccabile con noi concorrenti, gli amici che sono venuti a fare il tifo per noi in prova, gli sponsor che continuano a sostenerci e soprattutto la nostra assistenza che è tutta in famiglia e senza la quale non potremmo correre”.

L’equipaggio ha chiuso la gara con il primo posto di categoria Rally5/R1 e il 48° posto nella classifica assoluta e può ora guardare alla finale nazionale di Lucca che a novembre ospiterà la Coppa Rally ACI Sport 2026.