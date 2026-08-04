Alba incorona nuovamente Sara Carra come Campionessa Italiana Rally ACI Sport

Al volante della Škoda Fabia Rally2 Evo del team Erreffe, Sara Carra ha conquistato matematicamente il titolo con due gare d’anticipo rispetto alla conclusione della stagione, che prevede ancora gli appuntamenti del Rally del Lazio e del Rally di Sanremo. Un risultato che conferma il talento e la costanza della pilota casaranese, già campionessa italiana in carica e determinata fin dall’inizio della stagione a difendere il titolo. Il Rally Regione Piemonte, giunto alla sua ventesima edizione, si conferma tra gli eventi più prestigiosi e tecnici del panorama tricolore. Undici prove speciali, disputate tra sabato e domenica, hanno attraversato le suggestive strade delle Langhe, patrimonio UNESCO, offrendo uno spettacolo di alto livello sportivo.

La gara è stata vinta nella classifica assoluta da Andrea Crugnola e Luca Beltrame, mentre proprio sulle strade piemontesi è maturato il verdetto decisivo per il titolo femminile. Quella di Sara Carra è stata una stagione costruita con determinazione e continuità: dai risultati positivi ottenuti al Rally di Roma Capitale fino alla prestazione decisiva di Alba, che le ha consentito di conquistare il secondo titolo italiano consecutivo. A margine della vittoria, Sara Carra ha commentato: “È una soddisfazione enorme, frutto del lavoro di squadra e di una stagione impegnativa. Difendere il titolo era l’obiettivo e riuscirci in anticipo lo rende ancora più speciale. Voglio ringraziare la mia famiglia, gli sponsor e tutte le persone che, anche da casa, mi hanno sostenuta e dato la giusta carica lungo tutto il percorso.”

Con questo risultato, Sara Carra si conferma protagonista assoluta del panorama rallistico italiano. Il bis tricolore rappresenta non solo un traguardo prestigioso, ma anche un nuovo punto di partenza verso sfide sempre più ambiziose, con l’obiettivo di continuare a crescere e portare in alto i colori del proprio team e del territorio a livello nazionale e internazionale.

c.s.