Agosto a La Morra e dintorni: cinema, astronomia, arte, tradizioni e grandi eventi in Langa ed Alta Langa

Un mese di agosto ricco di appuntamenti attende La Morra e il territorio circostante, tra cinema all’aperto, serate astronomiche, feste patronali, mostre d’arte contemporanea e grandi eventi enogastronomici. Un calendario che unisce cultura, tradizione, convivialità e scoperta del paesaggio, confermando la vitalità di uno dei borghi più affascinanti delle Langhe.

Il 6 agosto torna Belvedere Kids, il cinema all’aperto sul Belvedere di La Morra, con la proiezione di Pets – Vita da Animali alle 21.30. Una serata pensata per famiglie e bambini, con ingresso gratuito e offerta libera, in uno degli scenari più suggestivi del paese.

Il 17 e 18 agosto La Morra ospita La serata delle stelle, doppio appuntamento astronomico guidato dal geologo e divulgatore Enrico Collo. In occasione del picco delle Perseidi, il pubblico potrà osservare la volta celeste attraverso due telescopi posizionati in Piazza Castello. Costo 10 euro, gratuito per i bambini fino a 12 anni, prenotazione obbligatoria via mail o telefono.

Dal 6 all’8 agosto prosegue Estate in Rivalta 2026, la tradizionale festa estiva della frazione Rivalta di La Morra, organizzata dall’Associazione Ricreativa Rivaltese. Serate dedicate alla convivialità, alla cucina locale e alla musica dal vivo, con inizio alle 20.

Dal 1 al 16 agosto la Torre Campanaria ospita Langacruda, mostra personale dell’artista Sara Melis. Un percorso di arte contemporanea che mette al centro la terra cruda delle Langhe, elemento identitario del territorio e materia del progetto Terroir, realizzato in collaborazione con tredici produttori vitivinicoli.

La frazione Santa Maria celebra dal 1 al 5 agosto la Festa della Madonna della Neve, appuntamento che unisce devozione e tradizione. Il momento più significativo sarà il 5 agosto, con la Santa Messa Solenne alle 9 e la processione notturna alle 21, accompagnata dalla Banda Musicale Gabetti e seguita da concerto e rinfresco.

Il 30 agosto torna la Mangialonga, la celebre passeggiata enogastronomica tra i vigneti patrimonio UNESCO. Quattro chilometri di percorso tra paesaggi straordinari e degustazioni di prodotti tipici e vini delle cantine locali, per un evento conviviale che richiama partecipanti da tutto il mondo.

Per tutto il mese di agosto, ogni lunedì alle 11, Alba propone Alba Sotterranea, tour in lingua inglese guidato da un archeologo professionista attraverso tre tappe del percorso archeologico cittadino e una visita conclusiva al Museo Federico Eusebio. Biglietto 15 euro, gratuito under 10 e disabili.

Il 14 agosto Cortemilia ospita la Fiera Nazionale della Nocciola, giunta alla 72ª edizione. Una celebrazione della Tonda Gentile, regina dell’Alta Langa, con incontri culturali, spettacoli, degustazioni e spazi dedicati ai prodotti tipici e all’artigianato locale.

Un agosto che racconta la ricchezza culturale, gastronomica e paesaggistica delle Langhe, offrendo occasioni di scoperta per residenti e visitatori.