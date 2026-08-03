Con Confapi Cuneo si parla di blockchain, criptovalute, DAO e filiere d’eccellenza

Dal Castelmagno all’energia pulita passando per l’arte: la blockchain piemontese entra nell’economia reale e ridisegna i modelli produttivi delle filiere d’eccellenza. Un progetto innovativo nato dall’intuizione del pioniere della finanza digitale Mariano Giovanni Carozzi, che insieme a Francesco Nova e Stefano Colmo, portano le DAO (Decentralized Autonomous Organizations) oltre il mondo crypto, applicandole ai processi concreti dell’agroalimentare, dell’energia, dell’immobiliare e dell’arte.

Di tutto questo se ne parlerà giovedì 10 settembre alle ore 17.00 presso la Sala Incontri di Confapi Cuneo, in corso Nizza 16 nel cuore del capoluogo della Granda, con un appuntamento dedicato a imprese, istituzioni e stakeholder dell’innovazione.

Relatori

Mariano Giovanni Carozzi, figura di primo piano del panorama fintech e dell’innovazione digitale in Italia, affiancato da Stefano Colmo, con profonda conoscenza del mondo agroalimentare e dall’imprenditore Francesco Nova CEO di Anferr

Un team che ha saputo trasferire gli strumenti della finanza decentralizzata all’interno dei processi produttivi reali, creando una vera e propria «stanza digitale» in cui tutti gli attori – dalla stalla al casaro, fino alla distribuzione – condividono dati, decisioni e tracciabilità in tempo reale.

“Il potenziale di questa architettura va ben oltre il comparto caseario – spiega Carozzi – le DAO e la blockchain consentono di snellire i processi burocratici, abbattere i costi amministrativi e restituire massima fiducia in qualsiasi ambito in cui vi sia una comunità di intenti e un valore reale da certificare. Il Piemonte dimostra ancora una volta di saper unire le proprie radici produttive con le sfide dell’innovazione globale”.

Con l’affermarsi della blockchain, Carozzi estende la sua visione al Web3 e alle tecnologie decentralizzate. Punta a coniugare governance partecipativa e trasparenza digitale per mettere questi strumenti al servizio delle filiere produttive e dell’economia reale.

Agroalimentare di pregio: Estensione del modello ad altre eccellenze Dop e Igp per tutelare il Made in Italy dalle contraffazioni e comunicare trasparenza al consumatore finale.

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): Gestione automatizzata e tracciabile della produzione e della condivisione dell’energia pulita tra cittadini, enti e imprese nei distretti territoriali.

Fondi di investimento e Immobiliare: Tokenizzazione di asset reali (Real World Assets), per digitalizzare quote di immobili o fondi rendendone la gestione più snella e accessibile.

Arte e Beni Culturali: Certificazione della provenienza, dell’autenticità e della proprietà di opere d’arte attraverso registri decentralizzati.