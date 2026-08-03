Castelli Aperti: domenica 9 agosto il Piemonte apre le porte alla sua storia

L’estate è il momento ideale per lasciarsi sorprendere dal fascino del patrimonio storico piemontese. Domenica 9 agosto torna l’appuntamento con Castelli Aperti, la rassegna che da oltre trent’anni accompagna visitatori e turisti alla scoperta di castelli, dimore storiche, palazzi, musei, torri e giardini, custodi di secoli di storia, arte e tradizioni.

Dalle colline patrimonio UNESCO ai borghi medievali, passando per residenze nobiliari e antiche fortificazioni, ogni apertura rappresenta un’occasione per vivere il territorio in modo autentico, grazie a visite guidate, mostre, esperienze culturali e panorami unici. Di seguito l’elenco dei beni che accoglieranno il pubblico domenica 9 agosto, offrendo un viaggio tra le eccellenze del patrimonio culturale del Piemonte.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 16.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€. Prenotazioni: https://www.castellodirazzano.it/cantina/degustazioni/

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: Intero 5€.

Cassine – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: Intero 4€. Info 0144 715151.

Ozzano Monferrato – Borgo: visite libere per il borgo con l’ausilio di audioguide QR CODEsolo per gli spazi esterni.

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.

Rosignano Monferrato – Borgo: visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint) https://castelliaperti.it/it/beni/sistemi-museali-e-circuiti-di-visita-cittadini/borgo-di-rosignano-monferrato.html

Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/ Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.



PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: area aperta per visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: Gratuito.

Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: intero 5€.

Fino al 30 agosto mostra dedicata alle artiste Gabriella Piccatto e Barbara Corbucci.

San Giorgio Scarampi – Torre: accesso libero dalle 09.00 alle 19.00.

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: aperto dalle 14.30 alle 18.30 con visite libere ad ingresso gratuito.

Biella – Palazzo La Marmora: dalle 16.00 alle 20.00. Ingresso: visite libere Intero 10€, visite guidate su prenotazione al Tel. 345 0697927 Intero 15€.

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728; [email protected].

Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276; [email protected]

Masserano – Palazzo dei Principi: visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero 5€

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel. 0172 601 60; [email protected]. Ingresso intero 5€.

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta:aperto con orario 11.00-19.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.

Mondovì – Museo della Casa: aperto dalle 10.00 alle 19.00. Fino al 16 agosto ingresso ad offerta libera.

Priero – Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso: Intero 4€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi – Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: Intero 6€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo – Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 6.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero € 3,5.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 8.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 3,5.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.00.

Prenotazione obbligatoria: [email protected]

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15.00. Prenotazione consigliata: [email protected] Ingresso intero 3€ Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

PROVINCIA DI NOVARA

Oleggio Castello – Castello dal Pozzo: visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362, [email protected]. Ingresso: Intero 15€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.html

Vacciago di Ameno – Fondazione Antonio e Carmela Calderara: visite libere gratuite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784

Vinzaglio – Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774.