A Vicoforte la Settimana Estiva Nazionale Lagatiana per famiglie di bambini e bambine con Trisomia 21

Si svolgerà dal 2 al 9 agosto 2026 la XXVI Settimana Estiva Nazionale Lagatiana per famiglie di bambini e bambine con Trisomia 21 presso Casa Regina Montis Regalis di Vicoforte in provincia di Cuneo.

E’ uno degli eventi del progetto “L’amore non conta i cromosomi: percorsi con la Trisomia 21” realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il progetto intende concentrarsi sulle persone singole non solo nel loro ruolo di familiari di bambini e bambine con disabilità, bambini e bambine con Trisomia 21, volontari, equipe o soci, ma nella propria unicità e valorizzando lo scambio tra singoli. Ognuno porterà la sua ricchezza e ognuna di esse contribuirà alla creazione del villaggio accogliente. Il Flauto Magico crede fermamente nel detto africano “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”

Anche per questo motivo abbiamo ampliato la nostra rete di sostenitori, coinvolgendo comuni, pubblica amministrazione, ASL, associazioni di volontariato e diversi enti fino a raggiungere i 40 sostenitori.

Per i genitori si prevedono incontri di gruppo con specialisti ed esperti; inoltre, il gruppo di lavoro offrirà l’opportunità di trattare alcune tematiche con l’aiuto e il sostegno di professionisti .La possibilità di vivere insieme il tempo quotidiano permette di stabilire un rapporto di fiducia tra i partecipanti.

Le bambine ed i bambini con Trisomia 21: saranno affidati ai volontari per i momenti ludici e ricreativi, i volontari li accompagneranno ai laboratori ed alle osservazioni durante i quali incontreranno specialisti di comprovata esperienza.

I fratelli e sorelle avranno occasioni di confronto loro riservati, in base alla loro età, che permetteranno di elaborare il loro essere Siblings, inteso come familiari di una persona con disabilità. Le osservazioni e i gruppi genitori sono condotti da un’equipe di specialisti che lavorano in rete.

Volontari: dopo la formazione ricevuta nei mesi antecedenti la Settimana Estiva continuerà giorni con momenti di confronto e verifica delle attività svolte finalizzato a migliorare le proposte di animazione dei bimbi con Trisomia e dei Siblings. Sarà un’occasione di crescita personale attraverso lo scambio con tutti i partecipanti anche attraverso la testimonianza di scelte di vita.

Per tutti i partecipanti sono previsti momenti ludici serali, la partecipazione a queste iniziative agevola la creazione di un clima positivo e conviviale per la buona riuscita della Settimana anche i momenti informali.

STORIA DELLE SETTIMANE ESTIVE NAZIONALI LAGATIANE

Le Settimane Estive Nazionali nascono più di 40 anni fa su intuizione di un pedagogista di origini siciliane, Salvatore Lagati, che fu tra i primi a capire l’importanza dell’incontro tra famiglie accomunate dalla presenza di un bambino con disabilità all’interno del proprio nucleo, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi per condividere un percorso di genitorialità.

Nel 1972 il dott. Lagati fondò il “Servizio di Consulenza Pedagogica” a Trento con il fine di aiutare i genitori con figli con disturbi dell’udito, della vista e del linguaggio.

Nel 1978 organizza la prima Settimana Estiva per famiglie di bambini sordo ciechi.

Nel 1989 creò il primo “Corso per Corrispondenza” per genitori di bambini con Sindrome di Down. Ad oggi il corso è stato richiesto da più di 1700 famiglie.

Nel 1995 creò la Settimana Estiva per famiglie di bambini con Sindrome di Down a Bibione (Venezia).

Nel 1997 nacque, dall’esigenza delle famiglie piemontesi, la Settimana Estiva per il nord-ovest d’Italia presso le suore salesiane di Castelnuovo Nigra (TO); nel 1999 presso la Casa Gino Pistoni di Gressoney St.Jean (AO) e a seguire, dal 2001, presso Casa Regina Montis Regalis a Vicoforte.

OGGI

Dal 2001, presso Casa Regina Montis Regalis a Vicoforte si svolge la Settimana Estiva rivolta alle famiglie con figli con Trisomia 21.

Da allora si è ripetuta ogni anno, ampliando il numero dei partecipanti e legandosi sempre più al comune di Vicoforte, patrocinante insieme al comune di Mondovì, e sviluppando un legame indissolubile con Casa Regina Montis Regalis, parte integrante del Santuario, presso cui si svolge l’iniziativa.

Nel 2013 Lagati inizia a delegare una parte dell’organizzazione ad alcuni volontari del Flauto Magico e nel 2015 ne affida la completa gestione. Nel 2017 viene fondata ufficialmente l’Associazione di Volontariato “Flauto Magico” onlus. Nel 2019 diventa Organizzazione di Volontariato denominata Flauto Magico ODV iscritta al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) come richiesto dalla normativa vigente.

Ogni anno i soci lavoravano per arricchire la proposta sostenuti dalle verifiche dell’anno precedente.

Dal 2026 con il progetto “L’amore non conta i cromosomi: percorsi con la Trisomia 21” è stata estesa la fascia di età fino ai 14 anni.

L’organizzazione di volontariato Flauto Magico ODV che gestisce l’evento, fa parte delle R.O.S.E. gli “Organizzatori delle Settimane Estive” insieme alle Associazioni Vita 21, CaroAnto Onlus e Guarda con il Cuore. L’evento viene realizzato in 4 sedi distribuite in differenti regioni: Piemonte – Valle d’Aosta dal 1997, Trentino Alto Adige dal 1978, Friuli Venezia Giulia – Veneto dal 1995 e Sicilia dal 2012. I referenti sono coordinati e formati dal dott. Salvatore Lagati che garantisce gli stessi obiettivi ed impostazione per tutte le Settimane Estive Nazionali Lagatiane.

c.s.