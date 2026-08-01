Bra: modifiche temporanee alla viabilità in via Cavour

Per lavori di realizzazione di nuovo allaccio alla rete acquedotto e fognatura comunali, dalle ore 8 di mercoledì 5 agosto e fino alle ore 18 del giorno successivo, 6 agosto, è istituito divieto di transito veicolare e pedonale in via Camillo Benso di Cavour c/o civico 45 e area circostante.

I residenti del tratto di via Cavour tra via Principi di Piemonte e piazza Carlo Alberto potranno circolare con i propri veicoli , in caso di necessità e urgenza e con le dovute cautele, solo per accedere ai luoghi privati e di sosta. (ord. 340/26).

(em)