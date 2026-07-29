Garessio è in Fiore 2026: ufficiale il programma

Garessio riscopre il proprio volto più colorato: quest’estate, dopo vent’anni, torna l’iniziativa dedicata al verde e alla bellezza del territorio, un progetto corale che nasce dall’impegno del Comune e delle borgate, dal supporto di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, e che vede il contributo del designer Giorgetto Giugiaro (che ha realizzato il logo dell’evento) e delle risorse stanziate da Fondazione Compagnia di SanPaolo e Fondazione CRT.

“L’iniziativa non è un semplice evento” – spiega Luciano Sciandra, Sindaco della Città di Garessio – “ma un progetto d’arte a cielo aperto dal carattere altamente partecipativo che coinvolge l’intero territorio comunale, da Borgo Ponte a Borgo Maggiore, passando per Poggiolo e la Borgata Valsorda, e che si sviluppa nel corso di luglio e agosto, culminando nelle celebrazioni del 29 e 30 agosto 2026”.

Grazie al contributo delle Fondazioni, il Comune ha acquistato fiori e piante simbolo della tradizione ligurepiemontese, puntando sulla sostenibilità e sulla durata, e grazie al lavoro incessante di decine di volontari sono state abbellite strade e aiuole che hanno reso il paese, angolo dopo angolo, un unico grande e rigoglioso giardino. Inoltre, nelle giornate conclusive del 29 e 30 agosto, gli androni di alcuni palazzi storici del Borgo Maggiore ospiteranno composizioni floreali scenografiche realizzate da maestri del settore, in

accordo con lo stile architettonico dell’edificio. All’impegno pubblico si aggiunge il concorso ANGOLI FIORITI (termine iscrizione il 10 agosto), attraverso cui i cittadini sono invitati ad allestire i propri spazi verdi privati, quali balconi, giardini o cortili, con fiori e piante ornamentali. Una giuria di esperti e il voto del pubblico premieranno poi, nelle giornate conclusive, i migliori e più creativi allestimenti. Dal 10 agosto fino al 28 agosto, è attiva la votazione popolare, aperta a cittadini e turisti: chi si trova in paese può andare alla ricerca degli spazi grazie alla cartina realizzata per l’iniziativa, con l’indicazione del percorso e la segnalazione dei singoli punti di interesse.

Il concorso si articola nelle seguenti categorie:

• MIGLIOR SPAZIO FIORITO, valutato per cura, varietà e impatto estetico;

• SPAZIO PIÙ CREATIVO, valutato per l’allestimento più armonioso e originale;

• MIGLIOR ALLESTIMENTO ISPIRATO AL PAESAGGIO, con particolare attenzione all’integrazione di fioriture e decorazioni che richiamino le caratteristiche naturali, storiche e culturali del territorio;

• MIGLIOR ALLESTIMENTO DEL PIÙ GIOVANE, volto a valorizzare la creatività e la sensibilità delle nuove generazioni nell’interpretazione del tema floreale e del paesaggio locale.

“GARESSIO È IN FIORE è un progetto che può essere da esempio per la sua capacità di valorizzare a 360° le vocazioni di un territorio straordinario come l’Alta Val Tanaro. Una terra di passaggio e di confine, un paesaggio-cerniera da sempre aperto all’incontro e all’ospitalità. Qui le vette delle Alpi Marittime incontrano le brezze che salgono dal Mar Ligure, gli antichi valichi e vie dei commerci mettono in comunicazione da secoli i mondi del mare e della montagna. La storia qui ha depositato testimonianze preziose: castelli, palazzi medievali, giardini segreti e un centro storico intatto e affascinante” – commenta Paolo Bongioanni, Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte – “Il format di GARESSIO È IN FIORE ha saputo coltivare l’amore, l’orgoglio e la cura degli abitanti per il proprio territorio con la capacità di organizzare e accogliere, attraverso un programma che ruota attorno al mondo dei fiori e del verde declinato in tutte le sue sfumature: mostre, concorsi, visite guidate, dibattiti, laboratori ed esperienze sensoriali. E naturalmente la scoperta dell’eccezionale enogastronomia di queste valli sospese fra cielo, montagna e mare. È proprio in questa direzione che la Regione Piemonte si sta muovendo sempre di più: promuovere i territori in una visione olistica che sposi in modo organico le vocazioni locali con le eccellenze delle nostre produzioni agroalimentari, l’offerta turistica e sportiva, per offrire esperienze indimenticabili e generare valore e ricadute positive sui territori”.

Il programma delle attività

Da lunedì 20 luglio a domenica 30 agosto sarà possibile ammirare anche alcune aree fiorite riqualificate, progettate secondo i criteri della biofilia e della sostenibilità. GARESSIO È IN FIORE entra poi nel vivo con l’inaugurazione di 5 mostre: sabato 25 luglio inaugura ANDAR

PER GIARDINI. In cammino tra i giardini dell’Alta Val Tanaro, in viaggio tra i giardini inglesi, promossa dal Polo Culturale Città di Garessio. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 agosto, solo sabato e domenica

10.30 – 12.00, 14.30 – 16.30

Fino al 30 agosto Mostra Agrasso presso la Galleria Porta Rose

Sabato 1° agosto le vetrine storiche del paese – lungo un percorso che attraversa Borgo Ponte, Borgo Poggiolo e Borgo Maggiore – saranno allestite con quadri e installazioni artistiche a tema floreale a cura di Associazione Ardena. Un’esposizione diffusa che trasforma per tutto il mese gli spazi del paese in piccole gallerie a cielo aperto.

Sempre sabato 1° agosto, appuntamento alle 10.30 al Castello Reale di Casotto per l’inaugurazione della mostra Golia. Donna, mistero senza fine, promossa dal Comune di Garessio con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. A trent’anni dall’ultima retrospettiva a lui dedicata, l’esposizione celebra l’arte di Eugenio Colmo, detto “Golia”: caricaturista, pittore, illustratore, grafico, disegnatore di moda e ceramista, protagonista della scena artistica italiana tra i primi del Novecento e gli anni Sessanta. Il suo celebre soprannome gli fu attribuito da Guido Gozzano, di cui fu compagno di classe. La mostra sarà visitabile fino al 25 ottobre. In parallelo presso la Galleria Porta Rose l’esposizione Golia e il Ponte Rosa.

Sabato 29 agosto

ore 10.30 – 18.30, BORGO MAGGIORE

ANDRONI IN FIORE

ore 10.30 – 19.00, CORSO PAOLINI

MOSTRA-MERCATO FLOROVIVAISTICA

ore 16.30 – 19.30, VIA DEI CAMPI 5

Porte aperte e visita libera ai progetti L’ORTO DELL’INFINITO e PILLOLE DI CONSAPEVOLEZZA

A cura di Associazione Amhran Duit APS e rete Terra Creativa

ore 10.45 – 12.15, OASI FIORITA, Lungo Tanaro Cornelio Fazio (pista di pattinaggio)

Lezione didattica sugli insetti impollinatori, con cenni di educazione ambientale

A cura di Azienda Agricola Amè di Marco Briozzo e Api-Oasi Fiorita Garessio

ore 14.15 – 15.00, PARCO GIOCHI COMUNALE

TALEA: DAL RAMO ALLA NUOVA VITA

Laboratorio pratico, età 4 – 10 anni

Per apprendere i principi base della riproduzione vegetativa delle piante. Sperimentando direttamente la creazione di una talea, i partecipanti scopriranno un metodo naturale di moltiplicazione e comprenderanno le fasi di crescita e sviluppo della pianta. Al termine del laboratorio si realizzerà la propria talea da portare a casa, potendo così consolidare l’esperienza attraverso l’osservazione nel tempo. A cura di Azienda Agricola Il giardino di Prince.

ore 14.30 – 16.30, PARCO GIOCHI COMUNALE

MANI IN FIORE

Laboratorio creativo, età 4 – 10 anni

Verranno proposti diversi laboratori manuali con materiali di recupero e carta, in grado di stimolare lo sviluppo cognitivo, la motricità fine e la consapevolezza ecologica. Sarà inoltre svolta un’attività di intrattenimento a cura del Mago Bingo.

A cura di Associazione Amici di Pievetta

ore 16.30, PIAZZA MARCONI

OMAGGIO A PIA PERA, SCRITTRICE E GIARDINIERA

con Elsa Veronesi (Polo Culturale Città di Garessio)

ore 17.00 – 18.00, VIA DEI CAMPI 5

BODY MIND DIALOGUE

Esperienza di danza-movimento

Condivisione di idee e momenti insieme in leggerezza

A cura di Associazione Amhran Duit APS e rete “Terra Creativa”

ore 21.00, PIAZZA CARRARA

BIG BAND JAZZ CUNEO

Domenica 30 agosto

ore 10.30 – 18.30, BORGO MAGGIORE

ANDRONI IN FIORE

ore 10.30 – 19.00, CORSO PAOLINI

MOSTRA-MERCATO FLOROVIVAISTICA

ore 10.30 – 12.00, VIA DEI CAMPI 5

Porte aperte e visita libera ai progetti L’ORTO DELL’INFINITO e PILLOLE DI CONSAPEVOLEZZA

A cura di Associazione Amhran Duit APS e rete Terra Creativa

ore 10.30-17.30, PARCO GIOCHI COMUNALE

FIORI, SENSI E CREATIVITÀ

Fiori, sensi e creatività: un percorso tra gioco e scoperta”: il servizio si propone come uno spazio accogliente, creativo e inclusivo, capace di accompagnare fino a cinquanta partecipanti lungo l’intera giornata. L’obiettivo principale è offrire un’esperienza che intrecci gioco, scoperta e relazione, valorizzando il tema del fiore e della natura come filo conduttore simbolico ed educativo.

Il servizio è articolato in due laboratori della durata di due ore ciascuno:

– FIORI IN TESSUTO – attività manuale che permette ai bambini di esplorare forme, colori e materiali, sviluppando motricità fine, immaginazione e senso estetico;

– CUCINA SENSORIALE – esperienza in cui i bambini potranno sperimentare profumi, consistenze e sapori attraverso l’uso di estratti di frutta, petali eduli, semi aromatici e spezie. Le proposte sensoriali stimoleranno curiosità, percezione e gioco cooperativo, trasformando il tema del fiore in un percorso multisensoriale.

Saranno inoltre realizzate attività ludiche come giochi tradizionali in grado di stimolare lo sviluppo motorio, la socializzazione e le capacità cognitive e giochi educativi ispirati ai temi dell’educazione ambientale utili a stimolare nei più giovani la consapevolezza ecologica, il pensiero critico e il rispetto per il pianeta.

A cura di Cooperativa Il Melograno

ore 15.00 – 17.00, PIAZZA SAN GIOVANNI

SISTER ARCH

ore 17.45 – 18.30, PIAZZA CARRARA

Premiazione del concorso ANGOLI FIORITI