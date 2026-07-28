Roccavolley Camp 2026 si chiude con il tutto esaurito

Si è conclusa con il tutto esaurito la 19ª edizione del Roccavolley Camp, il camp di pallavolo più storico della provincia Granda, che da quasi vent’anni rappresenta un punto di riferimento per centinaia di giovani atleti e famiglie.

Le due settimane di attività, ospitate tra Roccaforte Mondovì e Chiusa di Pesio, hanno accolto ragazze e ragazzi provenienti da Piemonte e Liguria, confermando la crescita e il prestigio di un progetto che continua a distinguersi per la qualità tecnica e il valore educativo.

“Gioca, Cresci, Vivi.” Non è soltanto uno slogan, ma la filosofia che accompagna ogni giornata del Roccavolley Camp: vivere la pallavolo come occasione di crescita, stringere nuove amicizie, imparare il valore del gruppo e costruire ricordi destinati a durare nel tempo.

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2026 anche la presentazione di Rocky, la nuova mascotte ufficiale del camp, simbolo dell’energia, dell’entusiasmo e dello spirito di squadra che da sempre caratterizzano il progetto.

Il fondatore e mentore Mario Sasso commenta: «Dopo diciannove edizioni continuiamo a emozionarci vedendo i sorrisi dei ragazzi. Il sold out è motivo di soddisfazione, ma il nostro vero successo è sapere che ogni partecipante torna a casa cresciuto come atleta e come persona. È questo il significato di Gioca, Cresci, Vivi.»

L’organizzazione ringrazia atleti, famiglie, staff tecnico, collaboratori, volontari, sponsor e le amministrazioni comunali di Roccaforte Mondovì e Chiusa di Pesio per aver contribuito alla riuscita dell’evento.

Conclusa con successo la diciannovesima edizione, il Roccavolley Camp guarda già al 2027, quando festeggerà la 20ª edizione, con l’obiettivo di continuare a essere il punto di riferimento della pallavolo estiva nella provincia Granda e nel Nord Ovest.

c.s.