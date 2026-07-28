Natimortalità in provincia di Cuneo: nel secondo trimestre sono nate 778 nuove imprese

Nel secondo trimestre del 2026 il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni registra un saldo positivo di 255 imprese con un aumento del numero delle imprese (+0,40%) stabile rispetto a quella dello stesso periodo del 2025 ma migliore rispetto a quella del 2024 (+0,32%).

Secondo le rilevazioni del Registro Imprese della Camera di commercio di Cuneo, il secondo trimestre 2026 si è chiuso con la nascita di 778 imprese, in diminuzione rispetto alle 812 dello stesso periodo del 2025. Nel medesimo arco temporale, le cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) si attestano a 523, con un decremento di 32 unità rispetto all’anno precedente.

“Il saldo positivo del secondo trimestre rientra nel trend standard del periodo aprile/giugno e, pur registrando una crescita più contenuta rispetto ai dati di Piemonte e Italia, testimonia la reattività della nostra economia — afferma il Presidente Luca Crosetto. In particolare, il consolidamento delle società di capitali e la buona performance di servizi e turismo dimostrano come Cuneo continui ad irrobustire la propria struttura imprenditoriale, scommettendo su fattori chiave come innovazione e attrattività.”

La consistenza delle sedi di impresa complessivamente registrate a fine giugno 2026 presso il Registro camerale ammonta a 64.162 unità, mentre sono 80.578 le localizzazioni (comprensive di unità locali; erano 80.884 al secondo trimestre 2025).

Il saldo tra iscrizioni e cessazioni determina un tasso di crescita del +0,40%. Tale incremento della base imprenditoriale cuneese appare lievemente meno marcato rispetto al dato regionale (+0,45%) e a quello nazionale (+0,56%).

Sotto il profilo delle forme giuridiche, le società di capitali rappresentano la componente che ha realizzato la migliore performance (+1,14%). Tale segmento, che incide per il 16,5% sullo stock complessivo delle imprese provinciali, conferma una tendenza di crescita costante, riflettendo il progressivo rafforzamento strutturale del tessuto imprenditoriale cuneese. A seguire le altre forme (+0,44%), di cui fanno parte cooperative e consorzi, le società di persone (+0,36%) e le ditte individuali (+0,21%) che costituiscono la forma giuridica prevalente, rappresentando il 60,1% del totale.

A livello settoriale l’orientamento risulta positivo, con l’unica eccezione rappresentata dal comparto dell’agricoltura (-0,05%). Il turismo ha riportato un buon +1,19%, seguito dagli altri servizi (+0,92%), che includono trasporti, ICT, attività finanziarie e servizi alle imprese, dalle costruzioni (+0,57%), dall’industria in senso stretto (+0,28%) e dal commercio (+0,05%).