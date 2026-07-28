Atletica Mondovì: Karim Ezzouhti Vince a Bergamo. I RISULTATI DEL WEEKEND

Grande festa di sport venerdì nel centro storico di Gandino (Bergamo) per la terza edizione della “Semper de Corsa” una gara molto qualificata con oltre 230 atleti ad animare lo spettacolare circuito cittadino.

La gara maschile sui 6,40 km ha visto il dominio di Abdelkarim Ezzouhti che ha imposto un gran ritmo fin dalle prime battute, tagliando in solitaria il traguardo di Piazza Vittorio Veneto in 19’30”. Dietro di lui i connazionali Mustafà Belghiti in 19’39” (Sicilia Running Team) e Saber Zinoubi (Valle Camonica) in 20’04”.

Venerdì sera si è corsa anche la 18esima “5 miglia del Lago di Osiglia” che ricordava, per il secondo anno, il mezzofondista garessino Pier Mariano Penone, organizzata da Atletica Cairo e La Bacolla. Sui due giri del lago (8 km) in gara circa 150 partecipanti e vittorie per Saverio Bavosio in 26’13” e della keniana Shalyne Legat (nuovo record del tracciato in 27’00, terza assoluta); decimo nella generale Ismaele Bertola il portacolori dell’Atletica Mondovì in 29’22” con la compagna di allenamento Sofia Dante 35’23”.

Montagna – Bonelli e Testino in gara alla “Tre Rifugi Valle Pellice”

Marco Testino ed Eugenio Bonelli, coppia dell’Atletica Mondovì, ha chiuso al 23° posto nella 48ª Tre Rifugi Valle Pellice, gara di corsa in montagna, con il tempo finale di 2h52’29”. A vincere il duo saluzzese Andrea Rostan-Paul Machoka in 2h00’09”.