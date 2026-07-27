San Sebastiano: un classe 2004 per il reparto difensivo

Si arricchisce il pacchetto arretrato del San Sebastiano in vista della prossima stagione sportiva: alla corte di mister Leonardo Caputo arriva Gadiaga Cheikhouna. Difensore classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Fossano, dove ha militato fino all’Under 17. Successivamente, ha vestito la maglia proprio del San Sebastiano, in Promozione, mentre si segnala anche un biennio in Puglia, fra le fila della Virtus Matino, in Eccellenza. Per lui, quindi, si tratta di un ritorno in arancionero.