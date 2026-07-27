Rally Regione Piemonte 2026: le speciali delle Langhe, quinto palcoscenico stagionale per Roberto Gobbin

Dopo aver peregrinato per Toscana, Veneto e Lazio, Roberto Gobbin approda finalmente in Piemonte con la 20a edizione del #RA Rally Regione Piemonte, che il pilota pinerolese affronterà da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. “Ad Alba non ci saranno novità tecniche per quanto riguarda la vettura, se non affinamenti dovuti all’esperienza fatta a Roma. La nostra arma di battaglia sarà ancora la Ypsilon Rally4 curata da Balt Motorsport con la collaborazione tecnica del Team Ferlito, per i colori di Balt Motorsport Promotion. Cambia invece il navigatore che per l’occasione sarà il 27enne veneto Lorenzo Mattucci, che appena reduce dal Rally di Polonia (andato in scena dal 24 al 27 luglio a Katowice) gara valida del Campionato Europeo. Lorenzo avrà appena il tempo di scendere dall’aereo, passare dalla sua Feltre per cambiare la tuta e presentarsi giovedì ad Alba per le ricognizione della gara piemontese” annuncia Roberto Gobbin.

Il #RA Rally Regione Piemonte, quinto appuntamento del Trofeo Lancia, si svolgerà non lontano da Pinerolo, città di Roberto Gobbin. “Non vedo l’ora di essere ad Alba per la gara per tornare al volante in prova speciale. Negli anni ho disputato otto volte la gara delle Langhe, l’ultima delle quali lo scorso anno quando presi parte alla gara valevole per il Campionato Italiano Assoluto Rally. Rispetto l’anno passato è cambiata la data passando da una collocazione primaverile a quella di inizio agosto ed è aumentata la lunghezza cronometrata, che ora tocca 141,20 km suddivisi in undici prove speciali. C’è una prova totalmente nuova, la Rodello-Benevello, mentre anche le altre hanno subito dei cambiamenti. La conoscenza di gran parte delle prove speciali ci aiuterà, ma sarà fondamentale fare un buon lavoro nelle ricognizioni per prepararci al meglio”, descrive Gobbin.

“Attualmente siamo secondi della graduatoria Expert del Trofeo Lancia, una serie con vetture tutte uguali e monogomma che si disputa con le Ypsilon calzate Michelin di cui il Rally Regione Piemonte è il quinto e penultimo appuntamento. Un buon risultato di Alba ci permetterà di consolidare la nostra posizione sul podio”. Roberto Gobbin affronta poi un altro aspetto fondamentale della gara. “Come al recente Rally Roma Capitale, secondo le previsioni meteorologiche, sarà il gran caldo a farla da padrone, con temperature esterne che si avvicineranno ai 38° e bisognerà arrivare al via preparati al meglio anche fisicamente, alimentarsi e idratarsi correttamente ”.

Infine il pilota pinerolese lancia un invito. “Nel Parco Assistenza di Alba potremo incontrare i nostri sponsor e attendiamo che anche i nostri tifosi vengano a farci visita. Sarà un bella forma di sostegno alle nostre fatiche. Saremo all’interno del paddock Lancia, una struttura molto professionale che si ispira a quelle presenti nelle gare del mondiale. in cui gli appassionati avranno la possibilità di vedere all’opere i meccanici e scambiare foto e selfie con noi piloti. Io e Lorenzo li accoglieremo volentieri, specie nella giornata di venerdì quando la gara non sarà ancora partita” conclude Roberto Gobbin, in attesa che il semaforo verde del #RA Rally Regione Piemonte si accenda venerdì sera e inizino le sfide sulle prove speciali delle Langhe.

Il #RA Rally Regione Piemonte rilascia l’adrenalina nelle vene di partecipanti e spettatori a partire dalle 18.00 di mercoledì 29 luglio quando verranno aperte le porte del Palacongressi per iniziare le verifiche sportive che proseguiranno anche nella mattinata successiva, mentre nella vicina Piazza Prunotto nel pomeriggio di giovedì 30 agosto si terranno le verifiche tecniche. Nella mattinata di venerdì 31 luglio nella vicina Neive su un tratto di 2,85 km si accenderanno i motori per lo Shake Down. La partenza della gara verrà data alle 21.00 di venerdì nel centro di Cherasco, storica cittadina sulle colline sopra il Tanaro. I cronometri si sveglieranno sabato mattina 1 agosto per indirizzare i concorrenti verso le sette prove speciali che formano la prima giornata di gara. Domenica 2 agosto doppio passaggio sulle due prove speciali della giornata per concludere l’avventura della gara piemontese in Piazza Prunotto alle ore 15.00 dopo che i concorrenti avranno affrontato 143,00 km di prove speciali (87,58 sabato e 55,42 domenica) all’interno di 488,25 di percorso. ACI Sport TV (Canale 228 SKY – 52 TivùSat – streaming acisport.tv) seguirà la gara con numerosi collegamenti in diretta e servizi così come RAI Sport (Canale 58 Digitale Terrestre). Il palinsesto è disponibile sul sito del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (www.acisport.it/CIAR)

Il calendario del Trofeo Lancia 2026

• 28-29 marzo: Rally del Ciocco e Valle del Serchio (Rally4)

• 5-6 giugno: Rally Due Valli (Rally4, Rally6)

• 3-4 luglio: Rally di Roma Capitale – Tappa 1 (Rally4, Rally6)

• 5 luglio: Rally di Roma Capitale – Tappa 2 (Rally4, Rally6)

• 2 agosto: Rally Regione Piemonte (Rally4, Rally6)

• 18 ottobre: Rallye Sanremo – Coefficiente 1,5 (Rally4, Rally6)

La stagione 2026 di Roberto Gobbin sarà supportata dalla concessionaria Targa Auto Pinerolo – da sempre a fianco del pilota pinerolese, vendita automobili, che ha nel suo parco vetture anche la nuova Lancia Ypsilon, in tutte le versioni e motorizzazioni, compresa la versione HF, la più sportiva.

c.s.