Racconigi: 40.500 euro da Fondazione CRC per il progetto “Verso un nuovo paesaggio urbano”

Il Comune di Racconigi, nell’ambito del bando Percorsi di Sostenibilità della Fondazione CRC, ha ottenuto un contributo di 40.500 euro per realizzare l’iniziativa “Verso un nuovo paesaggio urbano”, un progetto di rinaturalizzazione della città.

L’intervento prevede una riqualificazione dell’area di via Ferruccio Ton, del valore complessivo di quasi mezzo milione di euro, già cofinanziata dalla Regione Piemonte con 418 mila euro e attualmente in attesa dell’autorizzazione definitiva da parte del Ministero. Il contributo della Fondazione CRC rappresenta quindi un ulteriore tassello nel percorso di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dell’opera.

L’area di via Ton, una zona di passaggio accanto alla Scuola Primaria “Aldo Moro e Caduti di via Fani”, al Nido “Madre Teresa di Calcutta” e al polo sportivo, sarà trasformata in un luogo più verde, con maggior ombreggiatura e una migliore qualità dello spazio pubblico, con l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico e favorire la biodiversità.

L’area potrà anche essere utilizzata come uno spazio educativo, dove i bambini delle scuole potranno imparare la cura del suolo attraverso attività pratiche e di sensibilizzazione.

“Desidero ringraziare la Fondazione CRC per aver creduto nella qualità del nostro progetto e per il sostegno concreto –commenta il consigliere con delega all’Ambiente Enrico Mariano– Continuiamo a lavorare in modo che quest’opera da quasi mezzo milione di euro possa essere realizzata senza gravare sui cittadini”.

c.s.