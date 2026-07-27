Pietro Marocco torna alla presidenza del Comitato FISI Alpi Occidentali

Dopo gli 8 anni in cui ha ricoperto la carica di Consigliere Federale della FISI (Vicepresidente dal 2018 al 2022), l’ingegner Pietro Marocco torna al vertice del Comitato Alpi Occidentali. L’assemblea regionale ordinaria elettiva ha eletto Marocco alla presidenza nella seduta di venerdì 24 luglio. L’assemblea si è aperta con la relazione del Presidente Regionale uscente, Pietro Blengini, a cui è seguita la presentazione delle candidature e l’elezione alle cariche di Presidente Regionale, Consiglieri in quota affiliati, Consiglieri atleti,

Consigliere tecnico, Revisore effettivo unico.

L’ingegner Marocco, già Presidente del Comitato Alpi Occidentali dal 2008 al 2018, era l’unico candidato alla presidenza. I delegati delle società affiliate al Comitato hanno eletto sette Consiglieri laici: Gianluca Barale, Pietro Blengini, Matteo Cadei, Corrado Gamba, Simona Novara, Giampiero Orleoni e Dante Roggia. I due Consiglieri rappresentanti degli atleti eletti sono Daniel Allemand e Alessandro Mauro, il Consigliere rappresentante dei tecnici è Roberto Saracco, la candidata eletta alla carica di Consigliere Revisore unico è Carlotta Sebastiani. Presentando la propria candidatura, l’ingegner Marocco ha tenuto a ringraziare il Presidente uscente, Blengini, unitamente al Consiglio che ne ha accompagnato

l’azione, per il lavoro svolto negli ultimi 8 anni.

Dopo aver ricordato l’impegno assunto a livello federale a partire dal 2018 e le sfide affrontate negli ultimi 8 anni, il nuovo Presidente del Comitato Alpi Occidentali ha sottolineato che “oggi il contesto è cambiato e le sfide sono nuove: la crescita sportiva, il sostegno alle famiglie, il lavoro per i giovani, l’innovazione richiedono una guida competente, capace di ascoltare e decidere. Mi candido non per rivivere il passato ma per

costruire il futuro. L’esperienza maturata mi ha insegnato che amministrare significa ascoltare prima di parlare, unire anziché dividere, assumersi le responsabilità delle proprie scelte e mantenere sempre come unico punto di riferimento l’interesse degli sportivi.

Prometto serietà, competenza, trasparenza e una presenza costante. Il nostro programma nascerà dall’ascolto dei territori, dei Club, degli allenatori, degli atleti, delle famiglie, del mondo della scuola e dell’Università, delle associazioni e di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla crescita del nostro territorio”. Gli obiettivi del mandato 2026-2030 elencati dall’ingegner Marocco sono: incremento dei tesserati FISI (anche attraverso la promozione della nuova tessera FISI FAN), incremento dell’attività sportiva e agonistica delle squadre regionali di tutte le discipline, consolidamento di uno staff tecnico di alto livello per le squadre regionali, innovazione e aggiornamento dei dirigenti e dello staff tecnico, sinergia costante con gli Sci Club attraverso la costituzione di Consulte locali per riuscire a cogliere le aspettative e le esigenze del territorio, collaborazione con le società che gestiscono gli impianti di risalita per avere a disposizione piste per allenamenti e gare e uno skipass reginale, potenziamento del Progetto educativo scuola, incremento dei rapporti con la Regione Piemonte (partner fondamentale di crescita), le istituzioni locali e i gruppi sportivi militari, reperimento di adeguate risorse economiche.

c.s.