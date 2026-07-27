Gusto & Cultura al Castello Reale di Racconigi: una domenica tra storia e buona cucina

Domenica 2 agosto 2026 il Castello Reale di Racconigi diventa il cuore di un’esperienza che unisce arte, storia e gastronomia grazie all’iniziativa Gusto & Cultura, organizzata in collaborazione con il ristorante L’Arancera. In occasione della Domenica al Museo, l’ingresso al Castello è gratuito e, prenotando il pranzo presso L’Arancera, si ottiene in omaggio la visita guidata del Primo Piano Nobile e delle Cucine, della durata di circa un’ora, con accesso già predisposto e senza passaggi in biglietteria.

Il percorso culturale si abbina a un menù tradizionale che valorizza i sapori del territorio: involtino di lonza con salsa tonnata, gnocchi di patate con melanzane e mousse di caprino, carré di vitello con contorno di carote e zucchine, dolce della casa, acqua, vino e caffè. Il tutto a 35 euro, con posti limitati a un massimo di 25 partecipanti.

Un’occasione per vivere il Castello di Racconigi in una giornata speciale, tra la bellezza delle sale storiche e la cucina del territorio, con la comodità del biglietto già pronto e un’organizzazione pensata per rendere l’esperienza fluida e piacevole. Prenotazioni tramite Il DiVin Piemonte (334 329 9636 – [email protected]).