Fondazione CRT accende l’estate della cultura: 4,8 milioni di euro per 301 eventi tra Piemonte e Valle d’Aosta

L’estate culturale del Piemonte e della Valle d’Aosta prende il via grazie a 301 iniziative sostenute dalla Fondazione CRT con un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro. Festival, concerti, spettacoli teatrali, rassegne di danza, mostre, cinema, attività espositive e progetti dedicati al design animeranno nei prossimi mesi città, borghi e aree montane, contribuendo a rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina alle comunità.

Sono online gli esiti della prima sessione di NoteSipari, che sostiene festival e spettacoli dal vivo diffusi, e Orizzonti L.I.V.E., introdotto quest’anno e dedicato alle realtà culturali più strutturate, alle stagioni artistiche e ai grandi eventi. Sono inoltre disponibili i risultati di Immagini e Prospettive, il bando che promuove mostre, attività espositive, festival cinematografici, design e valorizzazione del patrimonio culturale.

“La cultura è uno dei principali strumenti attraverso cui una comunità cresce, si riconosce e costruisce il proprio futuro – dichiara Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT –.Con queste risorse a sostegno di festival, spettacoli dal vivo, mostre e grandi eventi vogliamo ‘accendere’ l’estate della cultura nei territori e sostenere un ecosistema diffuso, fatto di operatori, artisti e istituzioni che ogni giorno generano valore per le comunità. Un sistema capace di animare i grandi centri, ma anche di portare opportunità nei piccoli comuni, nelle aree montane e nei contesti più fragili. Investire nella cultura significa creare occasioni di incontro, offrire opportunità ai giovani, rafforzare la coesione sociale e contribuire allo sviluppo del territorio”.

Dal grande spettacolo dal vivo alle mostre, dai festival musicali al cinema, l’offerta sostenuta dalla Fondazione attraversa l’intero territorio regionale e valdostano. A Torino e nell’area metropolitana trovano spazio appuntamenti consolidati come Jazz Is Dead!, Torino Fringe Festival, Interplay, C2C Festival, Torino Underground Cinefest, Graphic Days e Sottodiciotto Film Festival, accanto a mostre e progetti espositivi come “Gabriele Basilico. Paesaggio industriale Olivetti” a Ivrea, “La Via Lattea”- che celebra i dieci anni di mostre e residenze a Pavarolo – e la 65ª Mostra della Ceramica di Castellamonte. Nel Cuneese il sostegno accompagna manifestazioni di richiamo internazionale come Collisioni, Mirabilia e Anima Festival, insieme a esposizioni come Amuleti dell’antico Egitto a Bra e ai progetti del Cuneo Film Festival; nel Verbano-Cusio-Ossola iniziative come Tones Teatro Natura, Musica in Quota e Stresa Festival dialogano con il paesaggio; ad Alessandria trovano spazio il Concorso Internazionale di Chitarra Michele Pittaluga, Ottobre Alessandrino, Echos, Vignale in Danza e mostre come “Carlo Carrà – Enzo Cacciola. Dal Novecento al Contemporaneo”. Nel Novarese sono sostenuti, tra gli altri, il Teatro Faraggiana, Rest-Art Live e il festival Corto e Fieno; nel Biellese iniziative come Ritrovato Festival, La Fotografia al Naturale e Memoria in Movimento valorizzano il dialogo tra cultura, paesaggio e comunità; nell’Astigiano trovano spazio progetti come Orsolina28, gli Itinerari Magnifici e il Museo Emanuele Luzzati di Monastero Bormida; nel Vercellese la mostra “Marc Chagall e il tempo della visione” e la rassegna di teatro ed escursionismo “Un passo davanti all’altro” contribuiscono allo sviluppo culturale del territorio. In Valle d’Aosta sono sostenuti, tra gli altri, Aosta Classica, FrontDoc, Cervino CineMountain e Aosta Summer Festival.

È online la seconda sessione dei bandi NoteSipari e Orizzonti L.I.V.E: la scadenza è fissata al prossimo 15 settembre 2026.