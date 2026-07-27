Bra’s protagonista al Bistrot Cannavacciuolo: la Salsiccia di Bra conquista Torino nel segno della solidarietà

BRA’S, il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra, approda a Torino per presentare le iniziative benefiche dell’edizione 2026 insieme allo chef Antonino Cannavacciuolo, BRA’S Chef Ambassador e Main Testimonial. Dopo la presentazione alle Cantine Ascheri, l’anteprima torinese di Waiting for BRA’S ha trovato nel Bistrot dello chef – luogo dedicato al Piemonte e alle sue visioni gastronomiche – il palcoscenico ideale per raccontare un paniere unico e identitario.

La conferenza stampa di giovedì 23 luglio ha messo al centro i sapori di Bra: una salsiccia fresca unica al mondo, fragile e immediata; un formaggio DOP che porta nel nome il legame con la città; un pane identitario e un riso che completa il racconto agricolo braidese. La degustazione ha evidenziato non solo il gusto, ma il valore culturale di prodotti che nascono da disciplinari, saperi artigiani e consuetudini tramandate. In questo dialogo tra territorio e cucina d’autore, la presenza di Cannavacciuolo assume un significato simbolico: un ponte tra una gastronomia popolare nella sua capacità di parlare a tutti e una ricerca che punta all’eccellenza nazionale.

BRA’S conferma anche la propria vocazione solidale. Durante i giorni del festival, la carrozza della regina sarà a disposizione del pubblico per una promenade sul cocchio reale, con cestino da pic‑nic dedicato ai sapori di Bra, in collaborazione con l’Associazione Redini Antiche. Il ricavato sarà devoluto a FORMA ETS, la Fondazione dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, polo pediatrico di rilievo nazionale che sostiene bambini e famiglie impegnati in percorsi di cura complessi. I volontari della Fondazione saranno presenti in uno chalet informativo durante tutto il festival, per raccontare progetti dedicati alla cura, all’umanizzazione degli spazi e alla medicina umanitaria.

Sostenere FORMA significa contribuire a iniziative che incidono direttamente sulla qualità della cura pediatrica: attrezzature scientifiche, tecnologie d’avanguardia, formazione dei reparti, interventi di “bambinizzazione” degli ambienti ospedalieri e supporto alle famiglie più fragili. La scelta di destinare alla Fondazione il ricavato dell’iniziativa legata alla carrozza reale trasforma un’esperienza di festa e gusto in un gesto concreto di responsabilità collettiva.

BRA’S 2026 sarà anche il primo grande evento enogastronomico italiano blind‑friendly, grazie alla collaborazione con il progetto Vista Senza Limiti di Confcommercio Cuneo, con UICI Piemonte e con il sostegno della Regione Piemonte. I menù saranno trascritti in Braille e consultabili tramite QR code stampati in 3D, rendendo il festival accessibile anche a persone cieche e ipovedenti.

Un festival che unisce eccellenze gastronomiche, inclusione e solidarietà, portando Bra oltre i confini locali senza perdere il legame con le sue radici.