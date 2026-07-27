Accademie in Valle, 19ª edizione: la rassegna entra nel cuore della programmazione

Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, continua a pieno ritmo la 19ª edizione di Accademie in Valle, la rassegna itinerante che porta la cultura e la musica dal vivo tra i paesaggi più suggestivi delle valli cuneesi. Il festival prosegue con una settimana particolarmente densa ed eclettica: ben 5 appuntamenti in 5 giorni, tutti a ingresso libero e gratuito.

📌 Mercoledì 29 luglio h. 21.15 – Vernante, Piazza de l’Ala

BERBEN BAND – Musica cantautoriale d’autore Nata nel 2016 tra Ceriana, Sanremo e Ospedaletti, la Berben Band è una realtà musicale da oltre cento live all’anno, attiva anche sul fronte inediti con l’album Essere o non essere, questo è il mio essere. Il gruppo porta sul palco uno spettacolo interamente dedicato ai pilastri del cantautorato italiano: un viaggio che interpreta e rivisita le pietre miliari di artisti immortali come Fabrizio De André, Ivano Fossati, Pino Daniele e Lucio Dalla.

📌 Giovedì 30 luglio h. 21.15 – Demonte, Anfiteatro Piazza Nuto Revelli

LOU TAPAGE – Signora Libertà. La donna nelle musiche di De André La folk-rock band alpina (7 album all’attivo e vincitrice del Festival “Risonando De André”) esplora l’universo femminile nella poetica di Faber: da Bocca di Rosa a Teresa, tra erotismo, maternità e pregiudizio. Il concerto unisce strumenti tradizionali e carica elettrica alle registrazioni d’archivio con la voce dello stesso De André.

📌 Venerdì 31 luglio h. 21.15 – Chiusa di Pesio, via Roma

COLOMBO – TIRANTI – QUAGLIATO – Livin’ on Tour Un progetto nato nel 2023 dall’intesa musicale e dalle collaborazioni nate sul palco del fortunato tour “Go Gianni Go!” al fianco di Gianni Morandi. Luca Colombo, Roberto Tiranti e Ricky Quagliato uniscono il proprio background per proporre uno spettacolo raffinato ed eclettico. Il loro spettacolo intreccia sfumature pop-soul a momenti di travolgente energia rock-blues, accompagnando il pubblico in un viaggio che spazia dai Beatles a Jimi Hendrix, capace di conquistare sia l’ascoltatore più istintivo sia quello più esigente.

📌 Sabato 1 agosto h 21.15 – Entracque, Giardinetti Salone Maria Josè

CARLONE & BAGINI – Il Conciorto Un progetto innovativo e surreale ideato da Gian Luigi Carlone (fondatore della Banda Osiris e compositore premiato con il David di Donatello e l’Orso d’Argento) e Biagio Bagini (musicista e autore di tematiche ambientali). Proposto in tutta Europa, Il Conciorto festeggia 10 anni di attività unendo musica, natura e tecnologia: grazie a schede elettroniche e all’acqua contenuta nelle verdure, gli ortaggi diventano veri strumenti musicali al solo tocco della mano. Lo spettacolo intreccia canzoni originali, poesia, teatro e i racconti degli orti immaginari di grandi artisti.

📌 Domenica 2 agosto h 21.15 – Limone Piemonte, Teatro a La Confraternita

BRUNO GAMBAROTTA & GIORGIO COSTA – Sogni notturni. Omaggio a Chopin Un raffinato recital dedicato a Fryderyk Chopin. Le garbate letture del celebre autore e conduttore Bruno Gambarotta – ricche di aneddoti ed eleganza – svelano sia la malinconia che la forza drammatica del compositore polacco. Le sue parole si alternano al pianoforte di Giorgio Costa (allievo di Celibidache e Perahia), impegnato nell’interpretazione di capolavori tra Notturni e Ballate.