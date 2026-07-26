La Giunta dell’Unione Montana Valle Varaita torna al completo: nominati i due assessori vacanti

Durante la seduta di giovedì 23 luglio del Consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita è stato ufficializzato il completamento della Giunta dell’ente con la nomina di due nuovi assessori: i due incarichi erano rimasti vacanti in seguito alle elezioni amministrative che si sono svolte poche settimane fa nei Comuni di Verzuolo e Costigliole Saluzzo e che avevano determinato l’automatica decadenza dei precedenti rappresentanti in seno all’Unione. Il presidente Silvano Dovetta ha proposto, supportato da tutti i membri del Consiglio, di garantire continuità nell’assetto dell’esecutivo confermando la rappresentanza dei medesimi Comuni. Rientra quindi nella giunta Mattia Quaglia, sindaco di Verzuolo, che riprende le deleghe che già aveva in precedenza ad Agricoltura, Sanità, Lavori finanziati con il Programma di Sviluppo Rurale, Scuola, Istruzione e Centro Servizi di Isasca; è al suo primo incarico nell’Unione Montana, invece, Luigi Molinengo, neoeletto vicesindaco di Costigliole Saluzzo che assume le deleghe a Trasporti, Protezione Civile, Servizi Sociali, Politiche sociali e Commissione Valanghe.

Restano invariati gli altri componenti della giunta nominati nel 2024: Roberto Dadone, sindaco di Sampeyre, mantiene la carica di vicepresidente con deleghe a Turismo, Cultura e Impianti a fune, mentre Valter Borgna, sindaco di Bellino, conserva quelle ad Artigianato, Formazione e Telecomunicazioni.

«Con il completamento della giunta restituiamo piena operatività all’organo esecutivo dell’Unione Montana – sottolinea il presidente Silvano Dovetta –. La scelta di confermare la rappresentanza dei Comuni già presenti garantisce continuità amministrativa e permette di proseguire l’ottimo lavoro avviato in questi anni. Ringrazio tutti gli amministratori che hanno accettato di mettere tempo e competenze al servizio del territorio, svolgendo questo incarico senza alcuna indennità economica e con il solo obiettivo di contribuire alla crescita della valle».

Sono inoltre confermate le deleghe attribuite ai consiglieri dell’Unione: Andrea Allasina, sindaco di Pontechianale, segue Commercio, Fiere e mercati; Manuele Barbero, vicesindaco di Rossana, Ecologia e Ambiente e Comunità Energetiche; Giovanni Fina, sindaco di Melle, Lavori Pubblici, Foreste e settore agro-silvo-pastorale; Marco Fina, rappresentante del Comune di Piasco, Politiche giovanili e Sport; Giovanni Menzio, assessore del Comune di Frassino, Rapporti con le associazioni e Parco macchine; Dante Rigoni, rappresentante delle minoranze comunali dell’alta valle, le attività del GAL Terre Occitane. Al presidente restano le deleghe a Coordinamento generale, Rappresentanza, Bilancio, Personale, ATO e Progetti europei. Tutti gli incarichi sono svolti senza attribuzione di indennità o altre forme di remunerazione. Il Consiglio dell’Unione è attualmente composto da quattordici membri; nel prossimo autunno sarà reintegrato anche il rappresentante delle minoranze dei Comuni della bassa valle.

Nel corso della seduta sono stati approvati anche gli altri provvedimenti iscritti all’ordine del giorno. È stata ratificata la quarta variazione di bilancio del 2026, che recepisce le risorse destinate alle attività del progetto europeo REA(c)TIVE, finanziato dal programma Interreg Francia-Italia ALCOTRA nell’ambito del PITER+ Terres Monviso, oltre al contributo di 3.000 euro concesso da Enel per sostenere alcuni appuntamenti del calendario estivo “Emozioni & Avventura in Valle Varaita”.

Con una variazione di assestamento generale è stato inoltre confermato il mantenimento degli equilibri finanziari dell’ente e sono stati iscritti a bilancio un contributo di 5.000 euro della Provincia di Cuneo per l’organizzazione della Festa delle Alpi di Pontechianale e un finanziamento di 8.000 euro della Fondazione CRC destinato alle attività del Centro La Gocciolina negli anni 2026 e 2027.

Il Consiglio ha poi approvato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per recepire il contributo di 312.000 euro assegnato dalla Regione Piemonte attraverso i fondi FOSMIT 2024. Le risorse saranno destinate a interventi per lo sviluppo sostenibile del territorio, ai servizi dedicati ai bambini nella fascia d’età 0-12 anni e alla manutenzione straordinaria della rete sentieristica.

Infine, è stata deliberata l’acquisizione di un’ulteriore quota della società consortile ATL del Cuneese, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Unione Montana all’interno dell’ente di promozione turistica e valorizzare in modo ancora più efficace tutti i quattordici Comuni che la compongono o per i quali essa esercita le funzioni montane delegate. Tutti i provvedimenti sono stati approvati all’unanimità dei consiglieri presenti.

c.s.