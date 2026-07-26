Campionati Italiani MTB: il Piemonte vince in tutte le categorie

Il Piemonte sale sul trono del ciclismo fuoristrada dopo i recenti campionati italiani che hanno visto impegnate tutte le età dai 13 anni in su.

Ai Campionati Italiani XCO il movimento piemontese ha scritto una pagina straordinaria, conquistando 6 titoli italiani su 7 nelle principali categorie. Un risultato che rende orgoglioso tutto il nostro territorio. Una statistica davvero degna di nota che ha visto i biker piemontesi vincere la maglia tricolore in tutte le fasce di età per le categorie maschili, un risultato che certifica l’ottimo lavoro svolto nel corso degli anni da tutto l’apparato organizzativo coordinato dal CR Piemonte FCI.

Un lavoro assiduo, frutto di collaborazione tra Comitato, struttura tecnica, Organizzatori, Società e Famiglie. È il risultato di anni di lavoro, di competenza, di collaborazione e di una cultura sportiva che in Piemonte continua a crescere stagione dopo stagione.

A vestire la prestigiosa maglia tricolore sono stati:

Esordienti 1° anno – Lorenzo Guassora (MTB Acadey Giaveno)

Esordienti 2° anno – Giovanni Dal Ben (Racing Team Rive Rosse)

Allievi 1° anno – Davide Quattrone (Ciclistica Rostese)

Juniores – Giovanni Bosio (Ciclistica Trevigliese)

Under 23 – Fabio Bassignana (KTM Protek-Elettrosystem)

Elite – Simone Avondetto (Wilier-Vittoria Factory Team)

Solo un titolo maschile è sfuggito per completare un clamoroso en-plein, ma è mancato davvero poco: un applauso speciale va, infatti, a Mattia Bonavia che ha conquistato la medaglia d’argento tra gli Allievi 2° anno, portando quindi il Piemonte ad un passo da un altro titolo.

Il Piemonte, dunque, è salito sul podio in tutte le categorie, in alcuni casi occupando diversi gradini. Un risultato che gratifica tutto il movimento, come testimoniato dal Tecnico Regionale Fuoristrada Lorenzo Piotti: “Da 11 anni ho l’onore di formare i tecnici piemontesi e da 5 anni ricopro il ruolo di Tecnico Regionale MTB. Questi risultati hanno per me, quindi, un significato ancora più speciale: è la dimostrazione che investire nella formazione dei tecnici, nella crescita degli atleti e nella collaborazione tra le società porta a benefici concreti”.

Negli ultimi anni il movimento fuoristrada piemontese è cresciuto grazie all’impegno condiviso di tutti gli attori in campo, con la creazione di circuiti dedicati e grande entusiasmo da parte di organizzatori ed atleti, come conferma ancora Piotti: “Desidero fare i miei complimenti a tutte le società piemontesi, ai tecnici, ai dirigenti, alle famiglie e agli atleti che ogni giorno contribuiscono alla crescita del nostro movimento. Un sentito ringraziamento va anche al Comitato Regionale Piemonte della Federazione Ciclistica Italiana, che sostiene e valorizza il lavoro svolto sul territorio”.

Oggi il Piemonte può essere fiero del proprio movimento, con tanti nuovi campioni italiani che sono cresciuti attraverso un movimento regionale strutturato e stimolante. Avere un “top player” come Simone Avondetto è sicuramente un punto di riferimento importante per tutti i giovani che si avvicinano alla disciplina. Il biker torinese ha iniziato da giovane con il Team Cicloteca per poi spiccare il volo fino a primeggiare in ambito nazionale ed internazionale; il titolo nazionale tra gli Elite arriva dopo un percorso di crescita che lo ha visto vincere il Campionato Europeo assoluto nel 2024, passando per i titoli mondiale ed europeo tra gli Under 23 nel 2022.

Simone ha tracciato un segno che stanno ripercorrendo tanti corregionali, a partire da Fabio Bassignana già più volte a medaglia nelle categorie giovanili, con diverse apparizioni in maglia azzurra. Così come Giovanni Bosio, atleta che sta eccellendo in tutte le discipline, sia nel fango che su strada. Con loro un movimento ricco di giovani talenti sta prendendo piede, lasciando ben sperare tutto il movimento piemontese per un luminoso futuro.

Esordienti ed Allievi piemontesi sono ormai presenze fisse sul podio in tutti gli eventi di maggior rilievo: gli exploit tricolori dei giovani Guassora, Dal Ben, Quattrone si accompagnano a tante vittorie condivise con altri compagni di percorso come Mario, Ducco, Bonavia e tanti altri che offrono settimanalmente prestazioni di pari livello.

Le maglie tricolori si conquistano in gara, ma si costruiscono ogni giorno: negli allenamenti, nella formazione dei tecnici, nella passione delle società e nella condivisione di un progetto comune. Il Piemonte ha fatto squadra, portando tutto il movimento a grandi risultati.

(Foto Federica Rondi)

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