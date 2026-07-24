Pontechianale: ultimi preparativi per la Festa delle Alpi 2026

Sono in corso a Pontechianale, nel cuore della Valle Varaita in provincia di Cuneo, gli ultimi preparativi per la terza edizione della Festa delle Alpi – Fête des Alpes, che si terrà domani e domenica.

Dopo il Piccolo San Bernardo nel 2024 e il Moncenisio nel 2025, l’evento transfrontaliero approda quest’anno ai piedi e sulla vetta del Colle dell’Agnello, il valico stradale più alto d’Europa, area storicamente unita dalla lingua occitana e da radici comuni.

Contraddistinta dagli slogan “Stay young, live the mountains” e “Abitare le Alpi, costruire il futuro”, la Festa delle Alpi – Fête des Alpes vuole celebrare lo storico legame di amicizia tra Piemonte, Valle d’Aosta e i dipartimenti francesi di Savoia e Hautes-Alpes. In un contesto segnato da sfide importanti, come il cambiamento climatico e lo spopolamento delle aree montane, si vuole dimostrare quanto sia fondamentale lavorare insieme, superando i confini amministrativi per valorizzare le risorse, il patrimonio culturale e le opportunità di sviluppo sostenibile. I suoi obiettivi sono infatti promuovere il dialogo franco-italiano, consolidare legami storici e sviluppare nuove collaborazioni, dialogare su tematiche ambientali, sociali ed economiche, esplorare il futuro delle montagne per le nuove generazioni, mettere in rete e valorizzare il territorio montano.

«La scelta di Pontechianale è profondamente simbolica: una porta naturale tra Italia e Francia, un luogo che da sempre unisce comunità, culture e relazioni e che rappresenta quindi al meglio lo spirito della manifestazione – sostiene l’assessore regionale allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna Marco Gallo – Per la Regione Piemonte la montagna è una priorità strategica quale spazio di opportunità, innovazione e sviluppo, dove investire significa rafforzare la qualità della vita delle comunità, sostenere le imprese, valorizzare il patrimonio naturale e creare nuove prospettive per le giovani generazioni. La Festa delle Alpi interpreta pienamente questa visione».

Il programma delle due giornate, consultabile su https://www.visitpiemonte.com/festa-delle-alpi-fete-des-alpes-2026, unisce momenti di riflessione politica e culturale a grandi appuntamenti popolari, sportivi e gastronomici: tra questi il Villaggio delle Alpi con le le sue aree dedicate a gastronomia e artigianato, le prove guidate di “stand up paddle”, lo spazio “Gioco in bici” per i più piccoli, gli spettacoli di circo contemporaneo.

Oltre a porsi come una vetrina del territorio, l’evento vuole anche fare il punto sulle politiche transfrontaliere tra territori italiani e francesi confinanti. Al centro dei dibattiti ci saranno i fondi strutturali europei e i programmi di cooperazione, con particolare attenzione agli strumenti che da anni intervengono su queste zone. Insieme all’analisi dei risultati raggiunti si cercherà anche di tracciare le linee guida della nuova programmazione europea 2028-2034.

La Festa delle Alpi – Fêtes des Alpes è organizzata da Regione Piemonte – Assessorato allo Sviluppo e Promozione della Montagna, con il supporto di Visit Piemonte. Collaborano all’evento: Provincia di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo, Unione Montana Valle Varaita, Comune di Pontechianale, Comune di Molines-en-Queyras, Dipartimenti Savoia e Hautes-Alpes, Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ATL Cuneese, UNCEM, Fondazione Emile Chanoux, Fondazione CRC, Cassa di Risparmio di Saluzzo, Mirabilia, Lauretana.