Pallapugno: Enrico Costa e Marco Scajola al torneo “PallaPigna” di Sanremo

Il presidente e il vicepresidente della Federazione italiana pallapugno, Enrico Costa e Marco Scajola, hanno partecipato, giovedì 23 luglio, in piazza Nota a Sanremo, al primo appuntamento della rassegna “PallaPigna”, iniziativa dedicata alla valorizzazione della pallapugno e organizzata dal Comune di Sanremo, in collaborazione con Regione Liguria, Fipap e Lega delle società di pallapugno. La serata ha ospitato il primo appuntamento della rassegna con le gare in programma tra le categorie giovanili, in una cornice suggestiva nel cuore del centro storico della Pigna. Un momento dedicato alla promozione di una disciplina profondamente legata alla storia e all’identità della Riviera di Ponente, capace oggi di coinvolgere nuovi appassionati e valorizzare anche la partecipazione femminile. L’iniziativa s’inserisce nel percorso di valorizzazione del centro storico della Pigna, interessato dal progetto di riqualificazione Pinqua da oltre 30 milioni di euro complessivi, con l’obiettivo di accompagnare la rigenerazione degli spazi con eventi capaci di creare partecipazione e socialità.

Dicono Costa e Scajola: «Portare la pallapugno nelle piazze significa riportare al centro delle nostre comunità una tradizione sportiva che fa parte della storia della Liguria. La serata di giovedì 23 luglio ha dimostrato come questa disciplina sappia unire generazioni diverse, valorizzando il talento delle atlete e creando momenti di condivisione in luoghi simbolo dei nostri territori. La pallapugno non è soltanto uno sport, ma un patrimonio culturale che racconta le nostre radici e che vogliamo continuare a promuovere, soprattutto tra i più giovani. Ringraziamo il Comune di Sanremo e tutti gli organizzatori per aver reso possibile questa iniziativa e per avere riportato il balon nel cuore della Pigna, contribuendo a valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi della città».

Aggiunge l’assessore comunale Enza Dedali: È stata una prima serata davvero bella, che ha riempito di energia e passione la splendida cornice di piazza Nota. Vedere i giovani confrontarsi con entusiasmo in un’antica disciplina come la pallapugno dimostra quanto le nostre radici sportive siano vive e capaci di coinvolgere la comunità. Con la rassegna “PallaPigna” vogliamo valorizzare i luoghi simbolo del centro storico attraverso lo sport, la cultura e la condivisione. Desidero ringraziare la Regione Liguria, la Federazione italiana pallapugno e Lega delle società di pallapugno per la preziosa collaborazione, dando appuntamento a giovedì 20 agosto per una nuova serata di sport».

c.s.