Il Consiglio regionale ha approvato questa settimana, a maggioranza, un disegno di legge finalizzato a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di sviluppo delle energie rinnovabili. Il traguardo fissato per il Piemonte è quello di arrivare entro il 2030 a una produzione di quasi 5 Gigawatt di energia da fonti pulite. La norma individua nuove aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, ampliando le possibilità già previste su tetti, coperture di parcheggi e cave dismesse. Tra le novità più significative vi è la possibilità di realizzare impianti anche in aree agricole coltivate, attraverso soluzioni che consentano di preservare le attività produttive e il paesaggio. Nella stessa seduta, l’Aula ha inoltre approvato una delibera che avvia una sperimentazione per la rimodulazione temporanea delle limitazioni alla combustione all’aperto dei residui vegetali. Il provvedimento punta a verificare gli effetti delle misure adottate e a raccogliere dati utili alla definizione di nuovi indirizzi e criteri per una futura ridefinizione della zonizzazione del territorio regionale. Sul fronte dei lavori delle commissioni, la Prima Commissione Bilancio ha licenziato per l’esame dell’Aula la proposta di Assestamento del bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio regionale e il disegno di legge n. 139 relativo al “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025”. Sempre in Commissione Bilancio, l’assessore Andrea Tronzano ha illustrato il disegno di legge sull’Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte. Il provvedimento aggiorna le previsioni finanziarie regionali sulla base delle risultanze emerse dal Rendiconto generale dell’esercizio 2025. Infine, in Commissione Sanità, l’assessore Federico Riboldi ha presentato un’informativa sull’’andamento del personale sanitario regionale. Dai dati illustrati emerge un incremento di circa 4.200 unità dal 2019, considerando sia il personale del comparto sia la dirigenza. Il dato è stato certificato dall’Osservatorio regionale sul personale, al quale partecipano tutte le sigle sindacali.