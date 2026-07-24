Ciclismo: cuneesi sugli scudi al “Trofeo Cumino Parking”

Il Velodromo Francone di San Francesco al Campo ha ospitato il “Trofeo Cumino Parking” valido come rassegna regionale su pista che è stata particolarmente interessante grazie alle appassionanti fide espresse dai migliori talenti del ciclismo piemontese su pista.

Grande battaglia in tutte le categorie, con emozionanti testa a testa che hanno dato grandi indicazioni agli esperti del movimento su pista anche in vista dei prossimi Campionati Italiani Élite e Juniores di Ciclismo su Pista in programma proprio su questo ovale dal 27 al 30 luglio.

L’ottima organizzazione messa a punto dal gruppo presieduto da Davide Francone ha permesso di assegnare i titoli regionali con prove di alto valore tecnico, con i neo campioni regionali che sono stati premiati da Massimo Rosso (Presidente CR Piemonte FCI) ed i vice presidenti Ivano Leone e Pierfranco Gugliermetti.

Ecco i vincitori delle varie prove.

Junior:

Inseguimento individuale: GALLO FILIPPO – UC Piasco

Eliminazione: ACQUAVIVA GREGORIO -GS Giovani Giussanesi

Scratch: ACQUAVIVA GREGORIO -GS Giovani Giussanesi

Corsa a Punti: ROCCIA MANUEL – Casalese Armofer

Omnium: ACQUAVIVA GREGORIO -GS Giovani Giussanesi

Allievi

Inseguimento individuale: CASALICCHIO NICOLO’ – Madonna di Campagna

Keirin: MAZZONI MIRKO – Esperia Piasco

Omnium: MAZZONI MIRKO – Esperia Piasco

Velocità: FOSSATI MIRKO – I Cinghiali Evo

Donne Allieve

Inseguimento individuale: BRACCO NICOLE – SC Cesano Maderno

Keirin: BRACCO NICOLE – SC Cesano Maderno

Omnium: BRACCO NICOLE – SC Cesano Maderno

Esordienti

Corsa a punti: CHERCHI GABRIELE – Alba Bra Langhe Roero

Omnium: CEPPI OLIVER – Busto Garolfo

Velocità: ALTARE JACOPO -Vigor

Donne Esordienti

Velocità: FARIAS NICOLE – GC Cicli Fiorin

Omnium: MARTESINI MATILDE – GC Cicli Fiorin

G4

Omnium: ZARFI CRISTOFORO – Ardens

G5

Omnium: CASALE ALLOA VITTORIO – Ardens

IG