Ciclismo: cuneesi sugli scudi al “Trofeo Cumino Parking”

Il Velodromo Francone di San Francesco al Campo ha ospitato il “Trofeo Cumino Parking” valido come rassegna regionale su pista che è stata particolarmente interessante grazie alle appassionanti fide espresse dai migliori talenti del ciclismo piemontese su pista.
Grande battaglia in tutte le categorie, con emozionanti testa a testa che hanno dato grandi indicazioni agli esperti del movimento su pista anche in vista dei prossimi Campionati Italiani Élite e Juniores di Ciclismo su Pista in programma proprio su questo ovale dal 27 al 30 luglio.
L’ottima organizzazione messa a punto dal gruppo presieduto da Davide Francone ha permesso di assegnare i titoli regionali con prove di alto valore tecnico, con i neo campioni regionali che sono stati premiati da Massimo Rosso (Presidente CR Piemonte FCI) ed i vice presidenti Ivano Leone e Pierfranco Gugliermetti.
Ecco i vincitori delle varie prove.
Junior:
Inseguimento individuale: GALLO FILIPPO – UC Piasco
Eliminazione: ACQUAVIVA GREGORIO -GS Giovani Giussanesi
Scratch: ACQUAVIVA GREGORIO -GS Giovani Giussanesi
Corsa a Punti: ROCCIA MANUEL – Casalese Armofer
Omnium: ACQUAVIVA GREGORIO -GS Giovani Giussanesi
Allievi
Inseguimento individuale: CASALICCHIO NICOLO’ – Madonna di Campagna
Keirin: MAZZONI MIRKO – Esperia Piasco
Omnium: MAZZONI MIRKO – Esperia Piasco
Velocità: FOSSATI MIRKO – I Cinghiali Evo
Donne Allieve
Inseguimento individuale: BRACCO NICOLE – SC Cesano Maderno
Keirin: BRACCO NICOLE – SC Cesano Maderno
Omnium: BRACCO NICOLE – SC Cesano Maderno
Esordienti
Corsa a punti: CHERCHI GABRIELE – Alba Bra Langhe Roero
Omnium: CEPPI OLIVER – Busto Garolfo
Velocità: ALTARE JACOPO -Vigor
Donne Esordienti
Velocità: FARIAS NICOLE – GC Cicli Fiorin
Omnium: MARTESINI MATILDE – GC Cicli Fiorin
G4
Omnium: ZARFI CRISTOFORO – Ardens
G5
Omnium: CASALE ALLOA VITTORIO – Ardens
IG