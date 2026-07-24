Bra: convocato il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale di Bra è stato convocato per le 16 di giovedì 30 luglio 2026, nella sala Achille Carando del Palazzo municipale. All’ordine del giorno, oltre alle interrogazioni e a una proposta di mozione, la salvaguardia degli Equilibri di bilancio 2026 e l’Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, la proposta di conferimento di cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre, l’approvazione del nuovo Statuto della Consulta comunale per le Pari Opportunità e del nuovo Piano di Protezione civile del Comune di Bra. I consiglieri comunali saranno inoltre chiamati a pronunciarsi in merito al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2026-2029.
Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che sul canale You Tube del Comune di Bra. (em)
Di seguito l’ordine del giorno dei lavori:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.
2. INTERROGAZIONI.
3. PROPOSTA DI MOZIONE AD OGGETTO: “SOSTEGNO ALLA RICHIESTA DELLE ACLI PROVINCIALI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE BUROCRATI CHE PRESSO GLI ENTI E LE ISTITUZIONI IMPEGNANDO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOLLECITARE LA REGIONE PIEMONTE E, PER IL SUO TRAMITE, IL PARLAMENTO E IL GOVERNO, AD ADOTTARE MISURE NORMATIVE DI SEMPLIFICAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI”.
4. APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI DAL N. 14 AL N. 21 DEL 08.06.2026 E N. 22 DEL 30.06.2026.
5. CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE.
6. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ ED ABROGAZIONEDEL VIGENTE STATUTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3/2001.
7. APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BRA AI SENSI DEL D. LGS. 1/2018 E S.M.I. E DELLA DIRETTIVA P.C.M. DEL 30 APRILE 2021.
8. RINNOVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO O1.08.2026 – 31.07.2029.
9. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2026 (ARTICOLO 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.).
10. ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO (BPF) 2026/2028 (ARTICOLO 175, COMMA 8, D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.).