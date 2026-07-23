Volley C/M – Il VBC Mondovì parte con il botto: arriva il palleggiatore calabrese Marco Sangregorio

Il Vbc Mondovì muove un tassello fondamentale nel mosaico della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie C. La società monregalese è lieta di annunciare l’ingaggio del palleggiatore Marco Sangregorio, giovane talento di origini calabresi pronto a prendere in mano le redini del gioco biancoblù per guidare la squadra nel suo nuovo corso.

Nato a Corigliano Calabro il 20 agosto 2005, Sangregorio muove i primi passi sul parquet a soli cinque anni a Spezzano Albanese con la Kermes, società che lo accompagna nel suo percorso di crescita fino al compimento della maggiore età. Protagonista costante nelle rappresentative provinciali e regionali dai 13 ai 16 anni, nella stagione 2022/2023 veste la maglia dell’Under 19 della OmiFer Palmi, raccogliendo anche preziose convocazioni in Serie A3.

Il salto di qualità definitivo arriva con la chiamata dell’ambiziosa SportSpecialist Volley Reggio Calabria (Domotek): nel ruolo di secondo palleggiatore, Marco vive da protagonista una stagione esaltante culminata con la promozione in Serie A3.

Un bagaglio di esperienza di altissimo livello per un ragazzo non ancora ventenne, che arriva a Mondovì con un “fattore A3” ben chiaro nella mente e la totale disponibilità a mettersi al servizio del gruppo.

Le prime parole di Marco Sangregorio in biancoblù:

«Mondovì è una piazza storica che respira pallavolo e sapere che la società ha riposto questa fiducia in me per un ruolo così importante è motivo di grande orgoglio. L’esperienza a Reggio Calabria e le chiamate in A3 con Palmi mi hanno insegnato cosa serve per vincere: lavoro, mentalità e spirito di sacrificio.

Arrivo a Mondovì con una fame enorme. Sono pronto a immolarmi sull’altare dei bisogni della squadra: la priorità assoluta è il gruppo e costruire insieme risultati importanti. Dai tifosi voglio solo dire di starci vicini: prometto che su ogni pallone ci metteremo il cuore.»

La società rivolge a Marco un caloroso benvenuto nella famiglia del Vbc Mondovì, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.