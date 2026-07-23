Vent’anni di Rally Regione Piemonte, il grande spettacolo tra sport e territorio

«La ventesima edizione del Rally Regione Piemonte è un traguardo che ci riempie di orgoglio, ma che viviamo anche con grande emozione», sottlinea il presidente del Cinzano Rally Team, Bruno Montanaro. E prosegue, «Il pensiero va a Gilberto Calleri, per tutti noi semplicemente Gil, anima della manifestazione e figura fondamentale per la sua crescita. La sua scomparsa ci ha colpiti profondamente, ma ci ha anche dato la forza di proseguire nel suo nome. Per questo desidero ringraziare il nostro direttivo, i soci e tutti i volontari: grazie al loro impegno, alla loro competenza e alla loro passione continuiamo a organizzare un evento che rappresenta un punto di riferimento nel panorama rallistico nazionale e internazionale».

Anche per Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, «Il Rally Regione Piemonte rappresenta un’eccellenza assoluta per il nostro territorio, un evento di grande prestigio capace di coniugare la passione per lo sport motoristico e la valorizzazione delle nostre colline, patrimonio mondiale dell’Unesco. Questa competizione attira visitatori e appassionati da ogni parte d’Italia e dall’estero, confermandosi una vetrina d’eccellenza per le Langhe e per l’intera regione. Attraverso i borghi storici e i meravigliosi vigneti, la gara si trasforma in un viaggio emozionante che esalta la bellezza dei nostri paesaggi e offre un sostegno concreto all’economia locale, al turismo e alle attività ricettive. Rivolgo un grande ringraziamento agli organizzatori per la dedizione e la professionalità dimostrate, con un pensiero speciale alla memoria di Gilberto Calleri, la cui visione continua a vivere nel cuore di questa manifestazione. Invito tutti a seguire le spettacolari tappe ad Alba, Cherasco e negli altri splendidi comuni di Langhe e Roero per vivere insieme queste giornate di sport e di festa».

Per il primo cittadino albese Alberto Gatto: «Il Rally di Alba è tra i grandi appuntamenti dell’estate ed è un evento internazionale che il Comune sostiene con convinzione da anni. Anche quest’anno piloti e scuderie troveranno un territorio pronto ad accoglierli con la passione che contraddistingue Alba e le Langhe».

Tra le novità del 2026, la conferenza stampa di presentazione, in programma mercoledì 29 luglio alle 12 nella Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte. Un appuntamento ospitato nella sede istituzionale regionale, scelto proprio per sottolineare il valore dell’evento, riconosciuto e patrocinato dalla Regione Piemonte quale manifestazione sportiva di rilievo.

Il primo momento in strada sarà venerdì 31 luglio con lo Shakedown Neive Biesse Racing, la sessione di test ufficiale che, per la prima volta, si svolgerà nel territorio di Neive.

Una novità resa possibile anche dalla collaborazione dell’amministrazione comunale, che ha fortemente voluto ospitare una fase della manifestazione. La cerimonia di partenza si svolgerà venerdì sera nel centro storico di Cherasco, dove sfileranno prima gli equipaggi della Coppa Rally di Zona e successivamente quelli del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Ad accompagnare il via saranno musica, spettacoli, l’esibizione di Titans Albacheer e una sessione di autografi con i piloti. Particolarmente significativo il coinvolgimento del gruppo di sbandieratori “Le Nuvole” di Saluzzo, formato da atleti con disabilità, protagonisti sia della cerimonia di partenza sia della festa conclusiva di domenica.

«Abbiamo voluto costruire un evento che fosse sempre più inclusivo e partecipato. Lo sport deve essere un’occasione di incontro e le iniziative che accompagneranno il rally vanno proprio in questa direzione», sottolineano gli organizzatori.

Dopo la partenza, le vetture raggiungeranno Alba, dove sorgerà il #RAlly Village, destinato a diventare uno dei principali punti di ritrovo del weekend. Qui il pubblico potrà assistere ai controlli delle vetture, osservare il parco chiuso e vivere un’area ricca di intrattenimento con Radio Alba, simulatori di guida, musica dal vivo, stand enogastronomici, espositori e degustazioni proposte anche dal Consorzio Asti Docg e da Cinzano.

Il villaggio sarà pensato come un luogo di aggregazione, dove il rally diventerà esperienza a 360 gradi.

Domenica pomeriggio la festa si sposterà nel centro di Alba.

Sotto l’ala coperta di piazza Cagnasso, a partire dalle 14, prenderanno il via spettacoli e animazione che accompagneranno il pubblico fino all’arrivo finale previsto alle 16.

Oltre alle esibizioni del gruppo “Le Nuvole” e degli sbandieratori del Borgo Santa Rosalia, sarà il momento della premiazione del concorso “Motori a Colori”, iniziativa che ha coinvolto l’Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano, l’Istituto Comprensivo Santo Stefano Belbo-Cesare Pavese, della Scuola Primaria “Gianni Rodari” di Alba e dell’Istituto Comprensivo Quartiere Moretta di Alba. Sono circa 300 i disegni ammessi al concorso, promosso con il sostegno della Fondazione Crc e di Confartigianato Imprese Cuneo. La giuria, composta da rappresentanti del mondo della scuola, della fotografia, del rally e dell’organizzazione, decreterà i tre vincitori. Il disegno classificato al primo posto diventerà la livrea ufficiale di una vettura da competizione, che sarà realizzata e presentata durante la premiazione.

Tutti gli elaborati saranno inoltre esposti per l’intero fine settimana al Palazzo Mostre e Congressi di Alba e i bambini partecipanti riceveranno un gadget ricordo.

Accanto all’aspetto sportivo, il Rally Regione Piemonte continua a rappresentare un’importante occasione di promozione economica e turistica.

La scelta della collocazione estiva sta già mostrando effetti positivi sulle strutture ricettive e sulle attività commerciali del territorio, con un movimento che coinvolge non solo le Langhe ma anche numerosi comuni limitrofi.

«Il rally è diventato un patrimonio del territorio. Ogni anno lavoriamo per coinvolgere nuovi comuni e creare ricadute sempre più importanti per l’economia locale. La partenza da Cherasco, il Rally Village di Alba e le iniziative diffuse rappresentano proprio questa volontà di allargare la manifestazione e renderla sempre più condivisa», concludono gli organizzatori.