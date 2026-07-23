«Famiglie sempre più in crisi per l’assistenza agli anziani»

Il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese gestisce i servizi sociali per cinquantatré comuni della provincia. Parlando del tema degli anziani con il direttore generale Giulia Manassero, il quadro che emerge è ampio: riguarda le famiglie, i territori dispersi, le risorse sempre insufficienti e una demografia che non lascia spazio all’ottimismo.

Di cosa si occupa concretamente il Consorzio?

«Dentro il macro ambito degli anziani ci sono tanti contenuti. Innanzitutto, distinguiamo tra anziani autosufficienti e non autosufficienti. Per entrambe le categorie ci sono interventi domiciliari, cioè per chi sta a casa propria, e interventi residenziali o semiresidenziali, per chi vive in struttura. Abbiamo un’equipe di assistenti sociali dedicata, divisa territorialmente, che segue sia la non autosufficienza sia l’autosufficienza».

Quante sono le persone che lavorano al Consorzio?

«Attualmente 210. Le assistenti sociali sono 55: indicativamente la metà lavora sulla non autosufficienza (anziani e disabili adulti) e l’altra metà sull’autosufficienza, quindi minori, famiglie, povertà e anziani autosufficienti».

Da dove arrivano le vostre risorse economiche?

«Il Consorzio è un ente di finanza derivata: non abbiamo capacità impositiva, i soldi arrivano dal Ministero e dalla Regione, il Piemonte è l’unica regione italiana che gestisce i servizi sociali su base consortile, nelle altre lo fanno i singoli comuni. Arrivano anche dai comuni consorziati attraverso una quota capitaria annuale. Arrivano dall’Asl Cn1, perché siamo titolari dell’autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali e fatturiamo le rette sanitarie per gli ospiti in convenzione. E poi dai cittadini che pagano la quota sociale o l’intera retta se sono inseriti privatamente. Infine ci sono i progetti e i bandi a cui partecipiamo».

Quali sono le criticità maggiori per l’assistenza agli anziani?

«Ne vedo soprattutto tre. La prima riguarda la residenzialità. Chi vuole entrare in una struttura presenta domanda di valutazione geriatrica all’Asl, che può determinare l’inserimento in graduatoria per ottenere la convenzione con il sistema sanitario nazionale: significa avere metà retta pagata dallo Stato. In questo momento, solo nel distretto sud-ovest dell’Asl Cn1, ci sono più di 700 anziani in lista d’attesa per una convenzione residenziale. Significa che praticamente l’unica opzione disponibile nell’immediato è pagarsi la retta per intero. E una retta in Rsa può costare 2.500 o 3.000 euro al mese, a volte di più, in base alla complessità della persona».

E le famiglie affrontano questi costi da sole.

«E spesso per anni. Il secondo tema è il peso della domiciliarità sulle famiglie. Tante famiglie scelgono volontariamente di tenere l’anziano a casa; altre lo fanno giocoforza perché non riescono ad accedere alle strutture o non ne hanno le condizioni economiche. Noi interveniamo con gli OSS a domicilio, con contributi economici per la non autosufficienza. Ma l’intervento dell’OSS che passa tutte le mattine per un’ora di igiene non è sufficiente per la permanenza a domicilio di un anziano davvero non autosufficiente. E il contributo arriva, in base all’Isee, a un massimo di 600 euro al mese, meno di quanto costa una badante in regola. Quindi in larga parte è il welfare familiare a reggere il sistema. Le famiglie sono compresse tra i carichi di cura dei figli piccoli e quelli dei genitori anziani, dentro nuclei sempre più piccoli. In passato una coppia di genitori aveva sei figli; oggi ne ha uno, che si trova schiacciato tra due fronti».

E la demografia non aiuta.

«Ogni anno, quando elaboro i dati dei residenti al 31 dicembre, vedo perdere qualche decimo di punto percentuale dai giovani e dagli adulti a favore degli anziani. È una tendenza inarrestabile».

Il terzo grande tema qual è?

«L’isolamento. Il nostro territorio è molto disperso: ci sono centri come Cuneo, Borgo, Busca, Caraglio, ma ci sono anche comuni delle vallate con trenta residenti distribuiti in quindici frazioni. Lì c’è un tema enorme di socializzazione: queste persone non vedono mai nessuno. C’è un problema di trasporto per le cose più banali, come fare la spesa. Spesso la soluzione è sradicare queste persone dal loro contesto per portarle in struttura, il che significa far perdere loro completamente la centralità nella propria vita. Noi abbiamo sperimentato approcci diversi: il progetto di trasporto sociale con le associazioni Anteas e Auser, il grande progetto di teleassistenza e telebenessere realizzato con i fondi del Pnrr su tutta la provincia, coordinato da noi come Consorzio del Cuneese. Tablet, totem, orologi, strumenti di domotica leggera a casa: strumenti per permettere a queste persone di restare a casa, ma anche di essere seguite».